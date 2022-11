Prés de Tilff: deux projets en lice, un jury de citoyens consulté pour choisir

Avant de se prononcer et pour éclairer son choix, "car c’est un dossier épineux, qui suscite beaucoup les passions, de réactions", indique d’emblée la bourgmestre, Laura Iker, la Commune vient de constituer un jury citoyen chargés d’analyser les deux dossiers et de poser un choix final dans un avis motivé dont le collège promet de tenir compte. "Et si on s’écarte de l’avis du jury, on devra se justifier…", assure la bourgmestre.

Quelque 55 candidatures ont été déposées pour faire partie de ce jury citoyen. Dix Esneutois (et six suppléants) ont été retenus. "Le choix a été fait sur base de trois critères, détaille la bourgmestre, une représentativité au niveau de la localité, de l’âge et du sexe."

Le 28 novembre, le jury assistera à une présentation officielle des deux projets par les promoteurs qui disposeront chacun d’un temps de parole d’une heure et d’une séance de questions-réponses d’une demi-heure. Ils devront ensuite rendre leur avis motivé dans les cinq jours. "La Commune prendra connaissance de leurs conclusions et sur base de ça, devra trancher. On espère se prononcer avant fin décembre."

Mais que proposent les deux projets ? Ils offrent en tout cas deux visions assez différentes de l’avenir du site, l’un axé autour de l’économie sociale, l’autre plus axé sur l’aspect attractions et loisirs.

Le premier projet est porté par Benoît Drèze, ancien parlementaire et échevin de Liège, via son groupe d’économie sociale Step. Il envisage de recréer une zone de loisir pour les familles et les enfants, avec un important volet d’économie sociale, notamment via des activités d’insertion et de formation de demandeurs d’emploi. Au programme: deux piscines extérieures (une grande et une petite), quatre plaines de jeu (dont une inclusive, pour les personnes handicapées), un minigolf, un parcours VTT, un skatepark, un parcours santé, un accrobranche, une ferme pédagogique, du camping et à terme, trois gîtes et un dortoir pour des classes vertes. Le bâtiment-phare des Prés de Tillf est conservé et rénové en horeca, salles de réception et zones de jeux intérieures. La majeure partie du site sera accessible gratuitement, mais certaines activités seront payantes.

Le second dossier a été déposé par un entrepreneur de Seraing, Jean-Claude Legros, qui prévoit un développement fort des piscines avec trois bassins dont un grand de 50 mètres sur 25, des bassins gérés par les techniques spéciales les plus modernes et écologiques (pompe à chaleur, zéro chlore, panneaux photovoltaïques…). Il compte aussi aménager des plaines de jeux pour tous les âges. Le bâtiment emblématique sera lui aussi préservé pour des activités de loisir et de détente comme un centre de fitness, un sauna, un hammam, un jacuzzi, mais aussi un restaurant et une petite piscine intérieure. L’autre axe fort sera le parc arboré où il sera possible de se promener et qui sera accessible aux PMR.