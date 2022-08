Esneux: le vaste chantier de suppression de deux passages à niveau à mi-parcours

À Tilff (Esneux), un chantier a débuté en 2020 pour supprimer deux passages à niveau consécutifs, situés sur la rue d’Angleur et considérés comme fortement accidentogènes. En 15 ans, 19 accidents ou incidents y ont été comptabilisés, soit plus d’un par an.

Pour supprimer ces deux passages à niveau, un chantier titanesque a été entamé pour créer une nouvelle voirie qui longe les chemins de fer sans plus les traverser et fabriquer un pont enjambant les rails pour éviter aux riverains de la rue d’Angleur de se retrouver enclavés.

Ce chantier est désormais à mi-parcours. "Nous avons terrassé 60.000 mètres cubes de paroi rocheuse" afin de tracer la nouvelle nationale, a expliqué Nathalie Migeotte, ingénieure ouvrage d’art, qui supervise les travaux. "Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase qui consiste à construire le pont" enjambant les rails. Un ouvrage de béton d’une portée de 22 mètres, coulé sur place grâce à la pose d’un coffrage. Deux voûtes sont déjà sorties de terre, il en reste une à construire, a indiqué Mme Migeotte.

La construction de la voirie pour dévier le trafic automobile, qui sera longue d’environ 600 mètres, devrait débuter l’an prochain. Ensuite, le passage à niveau situé près du chemin de halage sera fermé afin de construire une rampe permettant aux véhicules de rejoindre la nationale existante.

L’ensemble du chantier représente un investissement de 5 millions d’euros.

Depuis 2015, Infrabel a supprimé 400 passages à niveau. Il en reste environ 1.700.