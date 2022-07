«Ma maison, c’était mon paradis terrestre…»

Albert Goorickx a un chalet à Hony, le long du RAVeL. « Avec la pression de l’eau, mon chalet a été en partie détruit et doit être entièrement démoli. Les assurances proposent de me donner 20 % du montant pour lequel je suis assuré. Je n’accepte pas leurs conditions. Si je n’ai pas une proposition juste très vite, j’irai en justice. Je loue un appartement à Bomal. Ma maison à Hony, avec ce cadre de vie superbe au bord de l’eau, c’était mon paradis terrestre… que je suis en train de perdre. J’ai la chance encore de ne plus devoir payer ma maison mais certains doivent payer un loyer, rembourser un prêt et n’y arrivent plus. D’autres vivent dans des maisons délabrées ; doivent choisir entre faire les réparations ou acheter à manger… »