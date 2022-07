Les inondations, en parler et se soutenir

La jeune femme, de Tilff, avait alors créé un réseau d’entraide, par le biais de Facebook, pour venir en aide aux habitants de Tilff, Esneux et des environs. Depuis, cette mère de cinq enfants n’a jamais arrêté son action bénévole. Elle explique: "Nous avons voulu organiser cette manifestation pour mettre à l’honneur tous ceux qui ont été victimes des inondations et remettre un peu de joie dans leur cœur. Malgré tout ce qu’ils ont perdu, ils continuent à se battre et c’est magnifique. Nous voulions aussi remercier les bénévoles et donateurs en leur offrant des fleurs."

Deux bénévoles, Ani et Kevin, livrent leur témoignage. Ani habite au centre de Tilff. Elle était partie en vacances lors des inondations. De retour quelques jours plus tard, elle découvre l’ampleur des dégâts. "L’entraide citoyenne s’est organisée tout de suite de manière spontanée. Nous avons commencé à aider pour vider des caves, livrer des repas. Très vite, nous avons pu avoir accès au château de Brunsode à Tilff et y centraliser les premières aides. À Esneux, le lieu d’assistance était l’école Saint-Michel. Les gens y venaient chercher des vêtements, de la nourriture, du réconfort…", se souvient-elle. Ani étant psychologue, elle profitait de ses moments de pause pour écouter et soutenir ceux qui avaient tout perdu. "Je retiendrai également que les Flamands ont été solidaires des Wallons, et cela nous a redonné foi en l’humanité ."

Kevin, électricien, venu de Mons pour aider, réalisait quant à lui les repas dans les cuisines du château. "Malgré ces événements très difficiles, c’est l’expérience la plus belle que j’ai vécue, il y avait une solidarité sans calcul."

Et des rencontres ont été possibles, aussi, sur le terrain des inondations puisque depuis, une histoire d’amour a vu le jour entre Kevin et Ani.