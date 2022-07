Looping: un chien d’assistance pour épileptiques formé à Tilff (vidéo)

Marie, 27 ans, est épileptique. Son chien a été éduqué (pas dressé) par l’ASBL Os’Mose, à Tilff. Une éducation qui en fait un chien d’assistance spécialisé.

"Son travail, c’est d’être à mes côtés, en permanence, où que j’aille, et d’intervenir en cas de crise" , poursuit la jeune femme.

Marie et son chien Looping. ©© Jacques Duchateau

Ouvrir le sac

Quand Marie sent qu’une crise se prépare, elle s’assied au sol. Dès les premiers instants, Looping sait qu’il se passe quelque chose.Sa mission: apporter à sa maîtresse le sac de secours contenant ses médicaments et un test d’insuline (Marie est aussi diabétique). Sans le moindre ordre, ni la moindre consigne de Marie, Looping va chercher son sac, le lui apporte et l’ouvre. Impressionnant!

Si la crise persiste et que Marie tombe allongée au sol, Looping appuie sur un bouton bracelet que Marie porte au poignet. Sa maman est alors alertée qu’un incident plus conséquent est survenu. Désormais, looping accompagne Marie partout, même à son boulot d’institutrice: "Les enfants l’adorent".