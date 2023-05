"Une personne est coincée dans son véhicule. Nous n’avons pas d’informations précises sur l’état de la victime", ont indiqué fin de matinée les pompiers sur place.

Ils ont procédé à la désincarcération de la personne coincée. "Le toit de la voiture a été coupé ainsi qu'une portière. Le blessé a été ensuite emmené sur le site de la Tourelle (Verviers)", complète le major Frédérique Vaassen.

10 pompiers de la zone VHP dont une autopompe et un véhicule de désincarcération et une ambulance de Battice se sont rendus sur les lieux de l'accident. "La victime était consciente au moment du transport vers l'hôpital mais nous n'avons plus d'informations sur son état de santé".