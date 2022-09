Fouron-le-Comte et Warsage reliés par la… «Plate voye» cycliste

Depuis fin août, les cyclistes peuvent rallier Warsage au départ de Fouron-le-Comte, ou Fouron-le-Comte au départ de Warsage, par la Plate voye : l’infrastructure a été inaugurée conjointement par les bourgmestres de Dalhem, Arnaud Dewez (MR), et de Fourons, Joris Gaens (Voerbelangen). Ce dernier a rappelé que la réfection et l’extension du réseau cyclable ont été entamées en 2021 dans sa commune, avec le soutien du Fonds provincial pour le cyclisme, et d’un financement européen via le Fonds Interreg XB-MOB – cycling Connects.