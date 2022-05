Du vin belge et écologique de Dalhem

"Nous avons fait le défi de ne faire que de la macération" lance Gentiane. L’idée c’est de faire découvrir des procédés qui ne sont pas vraiment connus du grand public. Dalaheim Castellum est actuellement un des premiers vignobles en Wallonie à commercialiser du vin macéré avec des raisins provenant d’un domaine alsacien bio. Le principe: ce sont des vins blancs qui sont macérés comme des vins rouges, ils obtiennent alors une couleur orangée et ont un aspect un peu trouble. En général, ce sont des vins plus légers, "on travaille plutôt sur des fraîcheurs et des notes d’agrumes" complète Gentiane Angeli, "ce sont des vins vivants", ils continuent d’évoluer et le goût du vin peut varier avec une même bouteille. Pour travailler ce procédé, il faut un raisin sain et c’est surtout un travail de suivi, déclare Arthur. " On va plutôt travailler de manière manuelle, sans utiliser des ingrédients chimiques. […] On va essayer d’orienter le vin pour essayer de le remettre dans le droit chemin" explique Arthur. Ces expériences sont possibles grâce à leur collaboration avec des vignerons partenaires en Alsace.

"Ils nous font goûter les tests qu’ils ont faits […] S’ils ont laissé macérer 4 jours, nous on se dit qu’on va laisser macérer 15 jours", indique Arthur.

Originaires de la région du plateau de Herve, ils essayent de travailler le plus possible de manière locale en collaborant avec différents acteurs de la région, dans l’idée de circuit court.