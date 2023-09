Le site d’embouteillage de Chaudfontaine fête son 100e anniversaire

Jean-Louis Cornet, hydrogéologue, explique l'histoire de l'embouteillage de l'eau de Chaudfontaine. ©MICHEL TONNEAU

Une eau protégée

Si vous l’ignoriez encore, l’eau de Chaudfontaine est unique par son goût et sa composition. “Elle est extrêmement bien protégée et filtrée par un transit de plus de 60 ans dans un circuit calcaire profond”, autrement dit “sans pollution, sans nuage radioactif…”, explique l’hydrogéologue. “Durant le parcours de pas moins de 7,5 km, l’eau est chauffée jusqu’à 55°C et sous très haute pression (1600 m de profondeur)”. Des conditions uniques qui favorisent les échanges minéraux et une longue maturation. “Il en résulte une eau pure présentant un profil minéral unique avec de nombreux nutriments tels que du calcium, du magnésium, du potassium, mais aussi de nombreux oligominéraux. Chaudfontaine est ainsi une eau chaude unique au monde qui rencontre en tous points les normes de santé auxquelles une eau minérale naturelle doit répondre”.

20 ans par Coca-Cola

Aujourd’hui, voici 20 ans que Coca-Cola a acquis l’usine d’embouteillage calidifontaine, investissant pas moins de 100 millions d’euros dans le site, et ce notamment “dans la protection de la source en vue de garantir la qualité et la pureté exceptionnelle de l’eau”, explique Achmed Boumrah, directeur de l’usine. Ainsi, “en partenariat avec les autorités wallonnes et l’Université de Liège, nous avons répertorié et traité les risques de contamination éventuels dans un rayon de 5 kilomètres (250 ha) autour du site. Toutes les cuves à mazout (552 au total) des riverains ont été sécurisées ou retirées. Les deux ruisseaux traversant la zone ont quant à eux été entièrement canalisés et étanchéifiés le long des affleurements calcaires”, permettant d’obtenir le certificat platine pour la gestion durable de l’eau. Coca-cola investit aussi “dans la neutralité carbone de l’entreprise”. En 2022, l’usine est devenue un des premiers sites de Coca-Cola en Europe à être neutre en CO2, label en CO2, label certifié par la norme PAS 2060. Le site d’embouteillage privilégie l’autoproduction énergétique, non seulement par des panneaux solaires couvrant la toiture, “mais aussi grâce à un ingénieux système récupérant la chaleur naturelle de l’eau de Chaudfontaine pour chauffer nos bâtiments”. Par ailleurs, “il n’y a plus de nouveau plastique dans les bouteilles de Chaudfontaine”, note le directeur. “Le film entourant les multipacks est également constitué de plastique recyclé et recyclable”.

L'entreprise Coca-Cola va fêter les 100 ans de la première exploitation des eaux de Chaudfontaine. ©MICHEL TONNEAU

L'usine de Chaudfontaine a embouteillé plus de 150 millions de litres d'eau. ©MICHEL TONNEAU

Rappelons que le site de Chaudfontaine a subi les inondations de juillet 2021, dévastant l’intégralité du rez-de-chaussée, celui-ci rouvrait six semaines plus tard. “Ce fut un coup dur que nous avons transformé en opportunité”, se souvient Achmed Boumrah, en intégrant “l’impact environnemental à nos choix”. Le site d’embouteillage emploie plus de 150 personnes, quasiment toutes originaires de la province de Liège. Via ses trois lignes de production (deux lignes rPET (plastique recyclable) et une ligne RGB (verre consigné)), ce sont plus de 150 millions de litres d’eau qui y ont été embouteillés, pour être acheminés et distribués dans un rayon de 250 km (76 % en Belgique, et 23 % aux Pays-Bas). “Cela correspond à 60 camions passant chaque jour sur le site de Chaudfontaine pour acheminer les bouteilles vers les clients”.

Achmed Boumrah, directeur de l'usine d'embouteillage, se souvient des inondations de juillet 2021. ©MICHEL TONNEAU

À l’avenir, “les inondations n’ont fait que confirmer davantage l’importance de notre interaction avec la communauté locale”, et de continuer “à investir dans la réduction des émissions de CO2, comme l’exige la certification PAS 2060”, conclut le directeur.