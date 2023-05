Chaudfontaine a son Masterplan qui trace son avenir

”Depuis 2012, nous disposons d’un Schéma de développement communal qui précise ce que le plan de secteur dit, si le terrain est agricole, constructible… Mais celui-ci ne précise pas ce qu’on peut construire. Tenant compte ensuite des enseignements des inondations, nous avons voulu le mettre à jour en ajoutant les aspects environnementaux, mobilité, commerce…”, explique l’échevin de l’Aménagement du territoire Dominique Verlaine.

La population a été invitée à participer au projet, au travers d’ateliers déroulés en décembre 2019 dans les différentes entités de la commune, et d’un questionnaire en ligne, en vue d’établir le diagnostic de la situation actuelle. Après propositions, “le Masterplan a ensuite été élaboré avec l’aide d’une série d’experts de la Région et d’un bureau d’études”, précise l’échevin.

Mesures contre les inondations

Les inondations de juillet qui ont fortement touché le territoire ont amené la commune, avec l’aide de la Région wallonne qui a lancé des études à différentes échelles, à redéfinir certaines orientations afin de tirer les enseignements de cette catastrophe et de les intégrer au Masterplan. La commune a ainsi rapidement mis en place des mesures en matière de lutte contre l’imperméabilisation des sols tant sur les plateaux que dans la vallée et des recommandations urbanistiques ont été édictées, “car nous sommes aussi acteurs de la réduction des risques”. “L’idée est de renforcer les mesures de façon à éviter qu’il y ait trop de renvois des eaux vers la Vesdre et l’Ourthe”. Des projets ambitieux d’aménagement de zones de parc et d’espaces publics permettant de redonner de la place à l’eau sont en cours. Rappelons que la commune a racheté 27 maisons pour élargir la Vesdre, et prévoit de faire du quadrilatère de la Rochette une zone inondable temporaire. De son côté la Région wallonne recommande de ne plus occuper de logement uniquement au rez-de-chaussée, ou encore de placer le tableau électrique à l’étage dès rénovation d’un bâtiment.

L’élaboration du Masterplan communal arrive aujourd’hui à son terme.

Le Master plan, c’est quoi ?

Concrètement, le Masterplan intègre différents outils tels qu’un complément au plan communal de mobilité (P.C.M.) approuvé en 2018, la révision du schéma de développement communal (S.D.C.) qui remplacera sa version actuelle (anciennement schéma de structure communal ou S.S.C.) et un cahier des bonnes pratiques qui apportera notamment des recommandations en matière de végétalisation et d’intégration des constructions de manière à préserver le caractère verdoyant des quartiers et l’environnement. Des recommandations pour les commerces seront également intégrées au schéma de développement communal. “Le but est de garantir le cadre de vie des habitants de la commune en renforçant le caractère environnemental et assurant les services à la population en matière de commerces de proximité”, commente l’échevin.

Avec moins de 21 000 habitants depuis dix ans, “on constate qu’on a toujours besoin de plus de logements car la taille des ménages diminue. On veut pouvoir y répondre en diminuant la densité de logements à l’hectare et renforçant les constructions dans les centres de ville”. Le règlement prévoit un maximum de 20 % de construction au sol pour un terrain entre 1000 et 2000 m2, 15 % entre 2000 et 4000, et 10 % au-delà de 4000 m2. Les nouvelles constructions devront en outre s’intégrer dans l’environnement immédiat (maximum R + 2). La commune souhaite également renforcer les murs végétaux le long des voiries, favorables à la biodiversité, mais aussi la mobilité active (piéton et cycliste) et collective (train, bus…).

Enquête publique

L’avant-projet, approuvé à l’unanimité par le conseil communal, sera très prochainement soumis à enquête publique, dans le courant du mois de juin pour une durée de 30 jours. Préalablement à celle-ci, la commune organise quatre réunions d’information publiques dans les différentes entités de la commune aux dates suivantes :