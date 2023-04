La nouvelle Résidence les Sources inaugurée à Chaudfontaine

“Ce projet est l’exemple du bon fonctionnement de partenariat public-privé au service du logement”, a souligné le député Thierry Witsel, en représentation du ministre du Christophe Collignon qui a fait du logement le cœur de cette législature wallonne.

Cette nouvelle construction a ceci de particulier qu’elle s’adresse à un public en situation précaire ou modeste.

L’entreprise Melotte Group, promoteur du projet et basée à Embourg, a réalisé la construction des 21 appartements, dont deux PMR, répartis en 3 blocs distincts. L’ensemble s’articule en 7 appartements 1 chambre (40 m2), 12 appartements 2 chambres, et 2 appartements 3 chambres, pour un loyer respectivement de 575, 635, et 700 euros. Tous bénéficient d’un parking, de compteurs individuels (chauffage gaz de ville), avec une accessibilité train, bus, commerce, école, centre du village. Enfin, quatre appartements bénéficient d’une terrasse.

Conçue par l’Atelier 33, et réalisée par des entreprises régionales, cette nouvelle construction présente un PEB B. “Il s’agit d’appartements modernes avec cuisine semi-équipée, salle de bain et toilette séparée, buanderie”, explique François mélotte, promoteur. “Ils disposent d’un espace de vie convivial” et de larges fenêtres de sorte à faire entrer la lumière. “La qualité est telle qu’on ne saurait pas faire la différence avec un appartement de standing”.

Melotte Group n’en est pas à sa première puisque “nous avons déjà réalisé ce type de projet avec une autre AIS à Eghezée”. Et de souhaiter réitérer l’expérience à Chaudfontaine et dans d’autres communes.

L'agence immobilière Sociale Ourthe Vesdre Amblève inaugure la Résidence des Sources, un ensemble de 21 logements qui pourra accueillir des personnes en situation de précarité. ©MICHEL TONNEAU

Un rôle d’intermédiaire

Melotte Group, propriétaire, a souhaité mettre l’ensemble de ces logements en gestion auprès de l’AIS Ourthe Vesdre Amblève, une ASBL agréée par le ministre du Logement de la Région wallonne, qui se charge de la location et de la mise en location. “On sert d’intermédiaire entre le propriétaire et le locataire”, précise Frédéric Sevrin, président d’AISOVA. Encore trop méconnu, “l’AIS vise à répondre à un besoin de la population de logement de qualité abordable, en complément des solutions qui existent déjà pour les cibles les plus précaires”. Outre un loyer moindre pour le locataire, “on assure un loyer sur la durée au propriétaire”. L’AISOVA peut également avoir un rôle de médiateur social entre les deux parties en cas de conflit, et garantit un accompagnement social des occupants. L’AISOVA a meublé un appartement témoin, “il n’y a plus qu’à s’y installer avec sa valise”. S'il s’agit du premier projet de l’ASBL de cette ampleur, un prochain de 8 logements sera finalisé en juin prochain, square Philippe Gilbert, à Aywaille.