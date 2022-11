Embourg : Un viol et des attentats à la pudeur, dans un but “éducatif” ?

Un habitant d’Embourg, âgé de 53 ans, a écopé d’une peine de cinq ans de prison avec un sursis d’une durée de cinq ans pour un cinquième de la peine pour avoir commis des incitations à la débauche, des attentats à la pudeur et un viol technique sur sa nièce alors que celle-ci était âgée entre 12 et 15 ans. Lors de ses auditions, le suspect a déclaré qu’il avait commis ces faits d’incitations à la débauche, d’attentat à la pudeur et de viol dans un but “éducatif” ! Une explication qui a pour le moins décontenancé le tribunal. En effet, le quinquagénaire a déclaré qu’il avait agi de la sorte parce qu’il avait voulu prévenir la fillette des dangers des prédateurs qui circulent sur Internet…