Une histoire riche qui a donc débuté en 1962."Cela a commencé avec M. Alexis Luthers, qui revenait du Congo. Il cherchait un terrain dans la région pour faire plaisir à son fils qui aimait les chevaux, détaille la responsable, qui réside sur place.Avec l’échevin du Tourisme de l’époque, ils ont cherché un terrain qu’ils ont trouvé ici, rue Bois de la Grue. C’était un terrain qui appartenait au bourgmestre de l’époque, William Grisard de la Rochette. Ils ont alors commencé par construire ce qui est maintenant la partie privative et qui était à l’époque le saloon. Tout avait été construit en six mois de temps et le site a ouvert officiellement le 8 août 1962."

Avec la volonté, déjà à cette époque, d’organiser de nombreuses choses durant l’année."Il y avait des spectacles équestres tous les dimanches, des balades à cheval… Mais c’était surtout basé sur le dimanche."

Puis, en 1970,"Western City a été donné au fils, Richard Luthers, qui a ajouté le spectacle équestre du dimanche, en été. En 1987, M. Luthers a acheté un manège du côté de La Brouck et a décidé, en 1991, de fermer Western-city."

Mais hors de question pour les habitués de laisser à l’abandon ce site extraordinaire et hors du temps."Je me suis battue pour rouvrir Western-City. J’étais cliente et j’adorais l’endroit. Et j’ai eu les autorisations communales en avril 1993 pour pouvoir rouvrir."

Depuis, l’équipe"n’a fait que travailler pour améliorer le site. Dans un premier temps, on a restauré les bâtiments, qui étaient âgés de trente ans déjà. On a mis du chauffage central, etc. Puis, en 2010, j’ai décidé de faire des chambres d’hôtes hors des anciennes écuries. On a donc tout abattu pour faire quatre chambres d’hôtes avec des thèmes western. Et les touristes viennent des quatre coins du monde, comme des Américains ou des Chinois qui viennent dormir ici!"

Un incendie a ravagé Western-City il y a 5 ans

L’histoire de Western-City, tel un bon film du genre, a connu quelques rebondissements depuis sa création. Le dernier en date fut pour le moins destructeur et éprouvant pour les équipes, avec un violent incendie qui a ravagé la majeure partie du site.

"C’était le 27 août 2017 précisément, se remémore Nicole Taquet.C’était une catastrophe. D’autant plus que la semaine d’après, c’était Western-City en Fête. Finalement, tout le monde a souhaité que cette manifestation soit maintenue, ce qu’on a fait sous chapiteau. Ce chapiteau est resté jusqu’au mois de mai 2018, date où on a reconstruit l’endroit. On a effectué les travaux en un temps record, en trois mois, avec les corps de métier et une trentaine de bénévoles. Pourtant, les dégâts étaient énormes, avec une bonne moitié du site détruit."

Sans oublier, qu’encore en juillet 2021, le bâtiment a été également inondé en certains endroits.

Devenu un lieu touristique wallon

Mais tous ces événements n’ont pas stoppé l’élan de Western-City, qui est reconnu depuis quelque temps par plusieurs labels touristiques."J’ai voulu qu’on soit reconnu au niveau des labels pour avoir davantage de visibilité. On est donc désormais reconnu Wallonie destination qualité, par le label Ardennes, le label Bienvenue vélo et on a encore été reconnu comme attraction touristique."

Avec bien souvent des réactions positives des visiteurs."Les gens qui viennent ici me disent souvent “je suis venu ici petit et je reviens avec mes enfants” ou “j’ai l’impression d’être en vacances en Amérique ou dans un film”."

De plus, il y a des activités tout au long de l’année pour animer les lieux."On est ouvert toute l’année avec juste les spectacles équestres qui sont uniquement durant les dimanches, de mi-mai à la mi-octobre. En dehors de cela, tous les dimanches de l’année, il y a des animations avec des groupes qui viennent chanter. On fête aussi Halloween, la Noël, le Nouvel An… Toutes les fêtes."

Quant au futur, Nicole Taquet espère que Western-City repart pour 60 nouvelles années au moins."J’espère que Western-City puisse encore vivre de nombreuses années! D’ailleurs, lorsque l’on a reconstruit après l’incendie, on a installé des hourdis dans le bâtiment. Alors, pourquoi ne pas construire un jour un étage au-dessus du saloon? Même si ce n’est pas moi, peut-être quelqu’un aura envie d’agrandir ainsi? Si le prochain propriétaire, même si cela n’est pas à l’ordre du jour, pourrait tenir trente ans aussi, je serais fière du résultat. Ce serait une belle récompense pour tous les bénévoles durant toutes ces années."