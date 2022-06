Retour du Festival des 5saisons

Une édition inédite, "car elle marque le renouveau des parcs de Chaudfontaine, labourés par les eaux de la Vesdre. Depuis l’automne, le service de l’environnement, le service des travaux travaillent à lui rendre le visage accueillant qu’on lui connaît, en collaboration avec Isabelle Fischer, architecte paysagiste de la Province de Liège, et Rita Occhiuto, architecte paysagiste et professeure à l’ULiège, commente la Commune. Ensemble, ils ont reconstruit le théâtre dans lequel la programmation du Festival des 5 saisons peut s’inscrire."

Par ailleurs, les artistes ont été invités à explorer le cœur des villages pour y trouver des lieux d’expression. C’est sur le pignon du bâtiment situé rue des Combattants, donnant sur la place Foguenne, qu’une première fresque prendra place. La direction artistique a lancé un appel à candidatures et les habitants sont appelés à choisir l’œuvre qu’ils préfèrent pour Vaux-sous-Chèvremont via la plateforme jusqu’au 30 juin: https ://jeparticipe.chaudfontaine.be . La fresque sera réalisée en septembre.

Une ruche géante

Deux nouvelles œuvres seront inaugurées pour cette édition: zZZchUute par Louisa Raddatz, faisant référence à une ruche sauvage tombée d’un arbre, et Rhinotopia de Marina Le Gall, représentant un rhinocéros. Le dernier rhinocéros blanc a disparu le 19 mars 2018. Rhinotopia , avec toutes ses couleurs, est donc une manière de rendre hommage à toutes ces espèces que les générations futures ne connaîtront pas. Sa structure en bois en forme de charpente renvoie également vers un nouveau monde à bâtir tandis que l’aspect brut de l’œuvre ouvre la voie à tous les possibles à construire.

Des animations

Il sera possible de profiter du parc pour découvrir ces deux œuvres inédites lors de visites guidées au départ du parc des Sources à 14h et à 16h, et de recevoir des informations des artistes et du directeur artistique du festival. Infos et réservations: 04/3615 636 ou culture@chaudfontaine.be. Les Caldifontains sont invités à assister aux concerts de la Caravane du jazz dans le parc des Sources à 13h30, 14h30 et 15h30 avec le Trio Sousa Schleb, mais aussi découvrir l’exposition de Carine Guimbard au Pavillon Fourmarier, ou encore de visiter par la même occasion Source O Rama.