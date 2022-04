Chaudfontaine: En reconstruction durable après les inondations

C’est avec un an d’avance sur son planning que l’embouteilleur d’eau minérale installé à Chaudfontaine vient d’obtenir la certification de neutralité carbone, conformément à la norme PAS 2060. En effet, le site utilise de l’électricité 100% renouvelable, réduit l’utilisation de combustibles fossiles, et continue à investir dans des processus plus durables.