Barchon: le passeur de migrants encourt 5 ans de prison

Tout a commencé sur l’aire d’autoroute de Barchon. Sur place, il a été découvert que de nombreux migrants parvenaient à monter dans les camions sans toucher aux scellés des camions. Sur place, des hommes parvenaient à ouvrir les remorques, faire monter les migrants puis à refermer les bâches des camions sans que rien ne soit visible.

Il est poursuivi pour trafic des êtres humains à l’encontre de personnes vulnérables le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Le parquet a également souligné la mise en danger de la vie des migrants qui étaient ainsi transportés.

Benhur aurait commis ces faits entre janvier et octobre 2019. Il a été interpellé puis relâché. Il a depuis totalement disparu du territoire belge. Il ne s’est pas présenté à l’audience qui devait traiter de son dossier.

Lors des observations, un second homme a été vu en compagnie de Benhur. Les enquêteurs ont constaté que ce dernier lui a remis des documents et de l’argent liquide. L’homme a été arrêté et il est apparu qu’il détenait des photographies de passeports de plusieurs personnes dans son téléphone. Il avait également en sa possession plus de 4 500 euros en liquide alors qu’il bénéficie de revenus de l’aide sociale.

L’homme a été interpellé et a fait six mois de détention préventive. Mais, à présent, le parquet estime qu’il n’y a pas d’élément suffisamment fort pour demander sa condamnation même si certains éléments sont troublants.

Me Thomas Grulois qui assure la défense du deuxième prévenu a plaidé l’acquittement pour absence de preuves. Le tribunal rendra son jugement au mois d’octobre prochain.