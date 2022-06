Il tabasse sa tante âgée de 76 ans!

En 2021, Olivier s’est retrouvé à la rue. Sa tante, alors âgée de 75 ans, a eu la gentillesse de l’héberger à son domicile situé à Blegny. Le 10 août 2021, Olivier devait réparer un point lumineux et s’est emporté sur la dame.

Il lui a porté plusieurs gifles au visage, des coups de poing sur le corps et l’a ensuite frappée aux jambes et aux côtés avec une caisse en bois! Lors de cette scène, la mère d’Olivier est intervenue après avoir été appelée par la victime. Elle a tenté d’intervenir. Mais Olivier l’a poussée vers la porte de sortie avant de lui secouer la tête. Il l’a également giflée. Olivier a cassé plusieurs objets. Après les faits, la tante a subi une incapacité de travail de 22 jours. Elle présentait une contusion aux avant-bras, une contusion au visage et un arrachement de peau à la joue droite. Quant à la maman de l’agresseur, elle a subi un stress post-traumatique et une incapacité de travail également de 22 jours. Le juge d’instruction a libéré le suspect le lendemain de son arrestation. Il lui avait imposé des conditions dont notamment ne plus se rendre chez sa tante…

Le 1er octobre suivant, une aide familiale a prévenu la police que l’intéressé se trouvait une nouvelle fois chez sa tante… Lorsque la police est intervenue, la dame, alors âgée de 76 ans, présentait des hématomes au poignet et à l’avant-bras. La victime a expliqué que cela faisait une semaine qu’Olivier se présentait régulièrement chez elle. Il se montrait agressif et menaçant. Il dormait sur place et consommait des produits stupéfiants. Il l’avait attrapée par les poignets et lui a occasionné des blessures. L’intéressé estime qu’il n’est pas quelqu’un d’agressif. Il avait demandé à bénéficier d’une peine de probation autonome. La cour a estimé qu’il s’agissait d’une mesure “absolument contre-indiquée, dès lors que le prévenu n’a jamais saisi les opportunités qui lui étaient ainsi offertes, ayant à trois reprises violé les conditions qui lui étaient imposées.”