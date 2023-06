Les promeneurs peuvent dès lors choisir de partir pour une randonnée sportive de 5 kilomètres, ou choisir un itinéraire un peu plus long de 7 kilomètres, le tout balisé à l’aide d’empreintes de grenouille, du nom de la balade.

À noter que la boucle supplémentaire de deux kilomètres est composée de montées et de descentes “ardues”.

Un quiz sur le thème de la grenouille est disponible via des QR codes tout au long du parcours pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent en apprendre plus sur ces batraciens bien présents sur le territoire liégeois.

Deux autres balades balisées sont également disponibles sur la commune : les balades de l’écureuil et du lynx, dont les cartes sont disponibles sur le site internet de l’administration de Beyne-Heusay.