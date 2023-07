Succès du Feel Good Festival avec 25.000 festivaliers: vers une formule identique en 2024

Si l’organisation du Feel Good Festival ne peut encore l’affirmer, le débriefing officiel n’ayant pas encore été réalisé, les organisateurs ont déjà laissé entendre que la formule 2023 devrait faire référence à l’avenir. Et le Feel Good d’ouvrir alors officiellement le bal des festivals musicaux de l’été en région liégeoise.

Sold out

Avec les têtes d’affiche Jenifer, Matt Pokora et Henri PFR “cette 8e édition a en effet battu son record de vente notamment avec le sold out du samedi qui a rassemblé pas loin de 10 000 personnes”, se réjouissent les organisateurs. “Depuis le lancement du Feel Good festival, nous n’avions jamais connu un tel engouement. Cette nouvelle édition a su séduire les festivaliers. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Le bilan est extrêmement positif et nous donne envie de nous surpasser l’année prochaine. Bien entendu, le festival repose sur le travail de toute une équipe qui s’est impliquée jour après jour pour faire de ce dernier un véritable succès. Nous souhaitons remercier toutes les personnes (bénévoles, partenaires, sponsors…), qui de près ou de loin, nous ont permis de faire du festival ce qu’il est aujourd’hui. Sans eux, cela n’aurait pas eu la même saveur ni le même bilan”.

Ni ambulance ni recours aux forces de l'ordre

Durant ces 4 jours, les festivaliers ont pu profiter de 21 concerts allant d’artistes locaux à des têtes d’affiche à la renommée internationale tels que Jenifer, Christophe Maé, Matt Pokora, Kid Noize, Henri PFR, Magic System, Ykons, Totalement 80 avec plus de 15 artistes de la tournée…

Plus de 500 bénévoles ont également aidé les 35 organisateurs du festival à assurer le bon déroulement du festival, tant à l’accueil des festivaliers et des artistes qu’aux bars, aux espaces et aux animations…. En matière de santé et de sécurité, il est enfin à constater qu’aucun départ en ambulance n’est à déplorer et qu'aucun recours au service des forces de l’ordre n'a été nécessaire.