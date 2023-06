Le château de Harzé vendu: "L'accès au public sera maintenu"

Comme on le précise en effet au sein des services provinciaux en charge du patrimoine immobilier, la situation économique, entre janvier 2020 (date de la première expertise) et juin 2023 a fortement évolué, celle-ci étant "nettement moins favorable aujourd’hui qu’en 2020". En outre, on ne peut ignorer cette autre réalité, "l’augmentation des coûts des travaux de rénovation, des prix des matériaux et du coût des énergies..." Ainsi, une actualisation de l’expertise, réalisée en date du 17 avril 2023, laisse désormais apparaître que le prix du bien, aussi exceptionnel soit-il, a chuté pour se situer entre 2 et 2,5 millions d’euros.

On l’aura compris, face à l’absence d’autre offre, la Province de Liège ne peut que considérer (positivement) celle de l’immobilière du Sart, qui exploite déjà un domaine similaire à Ampsin. Qui plus est, c’est un candidat solvable et qui semble intégrer parfaitement les conditions émises dans la vente. D’autant que la Province économisera au passage la gestion annuelle du bien (énergies, entretien, assurances, précompte immobilier…), estimée à 212 401 €, au minimum.

Pas de révolution

Comme on l’espérait du côté des autorités publiques (provinciales et communales), l’acquisition par l’immobilière du Sart ne devrait pas révolutionner "l’univers" du château de Harzé… Parmi les craintes émises à l’annonce de cette vente en effet, il y avait celle de voir ce patrimoine historique tourner le dos au grand public. Il n’en sera rien. "Suivant la note d’intention que l’offrant souhaite tenir confidentielle, précise-t-on formellement à la Province. Le projet envisagé assurera un maintien de l’accès au public de ce site prestigieux ainsi que le maintien du Musée de la meunerie et de la boulangerie."

Enfin, le maintien des chambres résidentielles et de l’horeca semble aussi prévu dans le projet de rachat… tout comme le fait que le château de Harzé continuera à être un site privilégié pour l’organisation d’événements et/ou de mariages…

Depuis 2020, soumise à de nouvelles contraintes financières, la Province de Liège s’est engagée dans un vaste travail de rationalisation de son patrimoine immobilier, entre autres en se départissant des bâtiments qui ne rencontrent plus les missions. Considérant que le tourisme réceptif assuré par l’ASBL Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée n’était plus un métier pour une Province, le conseil provincial avait validé, en janvier 2020, la mise en vente du Château de Harzé. Et c’est cette procédure qui voit son aboutissement aujourd’hui.