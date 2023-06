L’AIS Ourthe-Vesdre-Amblève déménage et augmente son offre de logements à Aywaille

Comme d’autres sites situés en bord d’Amblève, le siège historique de l’AIS OVA, situé rue de la Heid, fut frappé de plein fouet par les inondations lors de la catastrophe de juillet 2021… “ Depuis, nous occupons les locaux à l’étage mais le bâtiment présentait de gros problèmes, il fallait déménager”, indique Frédéric Sevrin, président de l’AIS OVA.

Ces nouveaux logements fraîchement réceptionnés, avenue Louis Libert, entre Dieupart et Aywaille, ont été perçus comme une occasion à ne pas manquer. Car le nouveau siège pourra précisément être réhabilité en logements… “ Après intervention durant l’été qui a suivi les inondations, et mobilisation de toute l’équipe, seul l’étage de notre bâtiment a pu être utilisé à nouveau, rendant le travail de nos collaborateurs difficile”, poursuit Frédéric Sevrin, “ Nous devions déménager et, dans l’attente de trouver un lieu dédié à notre service public au sein de la Commune d’Aywaille, nous avons fait le choix d’acquérir une habitation 4 chambres, située au cœur de notre commune afin d’y installer notre nouveau siège social. Notre objectif est que si nous pouvons trouver un lieu communal dans les années à venir pour y concentrer plusieurs services à la population, alors notre investissement pourra immédiatement être mis à la disposition de nos usagers avec un bien 4 chambres”.

À quelques enjambées de là, c’est un autre projet qui a pris forme. Dans le bien connu square Philippe Gilbert, conçu par la société sprimontoise Eloy, l’AIS OVA a décidé de faire l’acquisition d’un nouvel ensemble de logements neufs… "Pour la seconde fois cette année, nous réceptionnons en effet un ensemble de logements neufs (8 en l’occurrence), mis en gestion longue durée auprès de notre AIS par un promoteur soucieux de participer à la mixité sociale au sein de nos quartiers. Ces logements présentent l’avantage d’être au standard les plus modernes en termes de dépense énergétique. Nous allons veiller à les faire labéliser par les autorités wallonnes."

Ici, les loyers pratiqués seront donc en dessous de ceux du marché privé (appliqués à Aywaille). "Ces logements sont destinés à rencontrer les besoins y compris de la classe moyenne qui ne parvient plus à se loger décemment aujourd’hui."

L’AIS OVA, c’est aujourd’hui une offre de 220 logements. En tenant compte de l’assainissement de logements inadaptés, cela représente une progression nette de 25% en 5 ans.