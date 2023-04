Projet pilote à Comblain-au-Pont, Aywaille et Sprimont: trois "territoires zéro chômeur longue durée"

Dans le cadre du Plan de relance, la Région wallonne annonce un subside de 104 millions d’euros pour 17 projets "Territoires zéro chômeur de longue durée", un projet pilote qui va se déployer dans les prochaines semaines, notamment à Comblain-au-Pont, Aywaille et Sprimont. Ce projet ambitionne d’offrir un contrat de travail à près de 750 personnes durablement sans emploi. Objectifs ? Ramener à l’emploi des personnes qui en sont très éloignées depuis plusieurs années en suivant une démarche novatrice qui a pour point de départ: personne n’est inemployable. De nombreux besoins sociaux, en éducation, santé, transition climatique, propreté, mobilité… ne sont pas couverts, les autorités publiques mettent en place des leviers pour répondre à ces problématiques. Les Communes s’engagent à créer un contact entre les personnes les plus éloignées de l’emploi et les porteurs de projet pour définir et construire ensemble des emplois et activités qui répondent aux besoins sociaux et sociétaux du territoire. On vise des personnes sans emploi depuis plus de deux ans et qui sont domiciliés sur le territoire sélectionné depuis au moins six mois. Les projets, envisagés pour 5 ans, sont développés sur des micro-territoires de moins de 15 000 habitants au sein d’arrondissements où le taux de chômage est élevé. Des partenariats ont pu être noués avec des acteurs de la réinsertion, de la formation, des entreprises et autres acteurs locaux pour redynamiser l’emploi sur leur territoire. À Comblain-au-Pont, Sprimont et Aywaille, ce sont 55 emplois qui sont visés.