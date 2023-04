Avec ce changement de lieu, les organisateurs de l’événement espèrent inclure les commerçants de la ville dans le festival. “Nous souhaitons que les festivaliers se baladent en ville et s’arrêtent dans les commerces qu’ils ont, ou non, l’habitude de fréquenter”, déclare Damien Corbesier, co-directeur du festival. “L’aura du festival devrait profiter à tous”, ajoute-t-il.

Cette nouvelle implantation permettra également une plus grande capacité de parking.

Deuxième changement, le festival ne sera plus le dernier des vacances mais bien le premier. En raison du changement des rythmes scolaires, les élèves reprendront les cours fin août. Pour être certains d’attirer le plus de familles possible, les organisateurs ont donc déplacé les dates du festival, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet plutôt qu’à la fin de l’été.

Un budget qui ne change pas

Avec son pass 4 jours à 115 €, le Feel Good Festival honore son objectif d’être un “événement familial et convivial”. “Avec la hausse des prix et la période compliquée que nous vivons tous pour le moment, nous avions à cœur de toujours proposer un festival accessible à tous”, insiste Etienne Fraikin, administrateur de Visual Impact, partenaire du festival.

“C’est pourquoi nous ne voulions absolument pas augmenter le prix des places, quitte à opter pour des artistes moins chers mais tout aussi qualitatifs que d’autres chanteurs plus gourmands”, surenchérit le co-directeur.

Les organisateurs espèrent également attirer plus de monde encore que l’année passée, ce qui devrait rentabiliser les coûts supplémentaires investis dans le festival. “Les autres années, nous accueillions environ 20 000 personnes. Avec la journée du jeudi, dédiée aux DJ’s et l’affiche du samedi, nous espérons monter à 30 000”, se réjouit le comité d’organisation.

Le comité a également annoncé ouvrir, dès ce mercredi, un local entièrement dédié au festival dans le centre d’Aywaille. Les riverains pourront, dès lors, rencontrer les organisateurs, les bénévoles et toutes les équipes du Feel Good, sans oublier que des tickets pourront y être achetés pour l’événement, afin de permettre aux personnes moins à l’aise avec le paiement en ligne de pouvoir, elles aussi, se procurer des places pour le festival.

Une affiche variée

”Notre programmation se veut intergénérationnelle et diversifiée”, déclare le comité. Christophe Maé pour les fans d’amour, Daddy K pour les amateurs de soirées enflammées, Totalement 80 pour les nostalgiques, tout y est pour plaire au plus grand nombre.

De nombreux artistes internationaux seront sur la scène du festival. ©Feel Good Festival

Mais ce dont les organisateurs sont le plus fiers, c’est de la présence de Jenifer, pour sa seule date de l’été en Belgique. L’artiste, qui vient de fêter ses 20 ans de carrière, partagera, peut-être, la scène avec Matt Pokora, également au programme, et avec qui la chanteuse vient de sortir une reprise du fameux hit de Jean-Jacques Goldman, “Je te donne”. “On espère les voir sur scène, ensemble, pour le plus grand plaisir de leurs fans de toujours”, conclut Damien Corbisier.