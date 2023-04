Geoffrey et Spirou, au service de la forêt: "Le débardage c’est une passion" (vidéo et photos)

"La technique consiste à récupérer les bois en forêt que les bûcherons ont coupés afin de faciliter le passage des machines qui viennent ensuite récupérer les bois, explique le jeune homme de 29 ans. C’est une technique ancienne qui remonte à l’époque où les animaux étaient indispensables au travail dans les champs et dans la nature. La relation avec le cheval est très fusionnelle. Les animaux nous rendent énormément et c’est agréable de voir ce qu’on peut arriver à construire et à faire grâce à cette complicité entre l’homme et le cheval. Le débardage, c’est une passion pour moi." Le métier de débardeur à cheval, demande deux compétences: une connaissance approfondie de la forêt et du travail de forestier et bien sûr celle de ses chevaux nécessitant un dressage spécifique. "Notre rôle consiste à placer nos bêtes, à choisir la bonne trajectoire pour les faire slalomer entre les arbres." Et sous les yeux ébahis de jeunes curieux et des visiteurs, Geoffrey Urbany laisse place à la technique. Ici, l’approximation n’a pas sa place.

"On essaye de résister à la mécanisation"

Mais le Salmien est également inquiet pour l’avenir. Le métier de débardeur au cheval est en train de disparaître en Wallonie, et avec lui un savoir-faire unique. "En Wallonie, nous ne sommes plus qu’une petite dizaine a en vivre et je suis un de plus jeunes. On essaye de résister à la mécanisation mais ce n’est pas évident. En semaine, je travaille pour une société de débardage au Luxembourg et le week-end, j’ai mes propres chevaux pour des chantiers dans la région." Dans les forêts wallonnes, les machines semblent avoir de plus en plus éclipsé le métier de débardeur. La raison ? Pour Geoffrey Urbany, la législation pour la vente des coupes de bois des forêts publiques permet aux marchands de bois de contourner l’obligation de faire appel aux chevaux de trait pour le débardage de certains peuplements.

Pourtant, l’utilisation du cheval en forêt peut s’inscrire pleinement dans la gestion durable des forêts et l’animal peut également consolider une union parfaite avec la machinerie. "Il faut que les marchands arrêtent de dicter leur loi et leurs prix. Il y a une belle complémentarité et des avantages des deux côtés. L’alliance des deux pourrait permettre un meilleur service et un plus grand respect de la nature. D’autant que le débardage est moins cher à l’heure qu’une machine. Il suffirait de pas grand chose pour que les choses changent. Une ou deux signatures, une meilleure législation et le tour est joué, lance-t-il en souriant avant d’illustrer par l’exemple du Luxembourg. L’État octroie des primes aux propriétaires de parcelles forestières qui font appel aux chevaux." Non, Spirou et ses congénères ne sont pas "juste" réduits à un folklore issu du passé. Geoffrey Urbany fait ainsi partie de ces irréductibles débardeurs qui n’ont de cesse de crier que le travail avec les chevaux est porteur et a un intérêt certain pour l’avenir économique.

Infos: Page Facebook "Artrait"