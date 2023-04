Nouvelle tête de liste Progrès à Aywaille

Aujourd’hui, après plus de 4 années de travail au sein de cette majorité aqualienne, le parti de gauche a décidé de lancer la course électorale avant ses adversaires (ou futurs partenaires), “car nous avons choisi de nous donner du temps, pour faire connaître notre projet notamment”, indique aujourd’hui Frédéric Sevrin, chef de groupe au conseil communal et tête de liste en 2018.

La première nouvelle est donc que le projet a été jugé cohérent par les sympathisants et qu’il a été unanimement décidé de prolonger l’aventure. “Notre intention est en effet de mettre en avant nos valeurs et nos idées durant plusieurs années encore”, poursuit le chef de groupe qui juge le travail réalisé, par René Henry au cabinet de la Culture notamment, très positif. “Quant à moi, en tant que chef de groupe et avec mes compétences propres, je me suis investi dans la matière du logement”…

En 2024, il faudra donc compter sur Progrès à Aywaille… mais avec qui précisément ? Frédéric Sevrin et René Henry seront de la partie annonce-t-on mais pas en tant que duo de tête. Fidèle à ses valeurs démocratiques, le mouvement a décidé de faire “tourner l’effectif” doit-on comprendre, en donnant sa chance à la jeunesse.

C’est donc sur un autre “Henry” que le choix s’est porté pour la tête de liste, à savoir Renaud Henry, le fils de René. Âgé de 25 ans, le jeune homme a une certaine connaissance de la politique, histoire familiale oblige, “mais il a aussi une bonne connaissance du fonctionnement d’une administration”, indique Frédéric Sevrin, “pour avoir travaillé pour de pouvoirs locaux, au sein d’un CPAS et aujourd’hui de l’administration d’une autre commune”. Sa connaissance d’Aywaille et son envie de s’investir dans le mouvement complètent ce profil jugé idéal.

En soutien du jeune homme, c’est une figure connue du mouvement Progrès que l’on retrouvera puisque la deuxième place de la liste est désormais réservée à Valérie Bertholet. Âgée de 54 ans, cette dernière était déjà candidate en 2018 mais n’avait pas été élue. “Infirmière de formation, elle travaille aujourd’hui en tant qu’infirmière scolaire où elle développe ses connaissances dans les domaines de la santé et de l’alimentation”.

”Ce duo représente à la fois la jeunesse et l’expérience mais aussi et surtout un maximum de valeurs et d’idées à promouvoir dans notre magnifique commune”, conclut Frédéric Sevrin.