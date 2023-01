L’incident s’est produit entre 10 h et 11 h ce dimanche matin… alors que ce conducteur pénétrait place Joseph Thiry, en se dirigeant vers le pont, il aurait été pris d’un malaise et aurait dès lors perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier s’est alors dirigé à toute vitesse vers les terrasses, évitant le café de L’Orme de justesse mais défonçant tour à tour les terrasses suivantes, du Privilège au restaurant l’Esca Lindt. Vu l’heure à laquelle cet incident s’est produit, les terrasses étaient miraculeusement vides. Les dégâts matériels sont néanmoins conséquents comme en témoignent les images.

Accident

”La police est rapidement intervenue”, nous confirmait ce dimanche matin Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille, “et d’après les premières constatations, le conducteur n’était pas sous l’emprise de la boisson ; c’était clairement un accident, l’homme a été pris d’un malaise, il a d’ailleurs dû être emmené d’urgence à l’hôpital”.

On ignore à ce stade l’état de santé du malheureux ou s’il est originaire de l’entité… toujours est-il que son véhicule, une BMW, était toujours “encastré” dans les terrasses ce dimanche midi.

”C’est un miracle car ces terrasses sont très fréquentées d’habitude mais il fait froid et il n’y avait pas grand monde à cette heure de la journée. Si c’était arrivé à midi, ça aurait pu être dramatique”, commentait encore Thierry Carpentier.

Place Thiry à Aywaille. ©D.R.

Sécurisation

”Désormais, la priorité doit aller à la sécurisation des lieux”, poursuit le bourgmestre. “Nous avons pris un arrêté pour rendre cette partie de la place inutilisable afin que le travail de démontage puisse se faire dans les meilleures conditions possible. Bien sûr, les assureurs doivent faire leur travail… Ce qui est sûr c’est que les cafés ne sont plus accessibles, car les structures des terrasses vont généralement jusqu’aux façades et elles sont toutes pliées”.

La zone est donc à éviter ce dimanche… “il n’y a pas eu de blessé lors de l’incident hormis le conducteur, ce serait bête d’en avoir un après”.