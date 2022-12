Plus de 2,66 millions pour la piscine d’Aywaille

Cette aide est évidemment à mettre en corrélation avec les inondations de juillet 2021. En effet, situé en bord d’Amblève, le complexe sportif de la commune d’Aywaille avait logiquement souffert lors de ces inondations. Principalement, c’est la piscine communale, déjà vétuste, qui a rencontré le plus de difficultés. “Il faut se rappeler que l’eau est montée à plus d’un mètre ici”, indique le bourgmestre d’Aywaille Thierry Carpentier… "L’eau a littéralement envahi le bassin de natation ainsi que l’ensemble des vestiaires… et a noyé les sous-sols".

Après de nombreuses réunions relatives au devenir de la piscine, il fut décidé de la rénover en profondeur plutôt que de construire une nouvelle infrastructure… impayable.

Nouvelle cafétéria

Il faut écrire que le chantier envisagé n’est pas léger…” Il faudra remonter toutes la machinerie”, précise le bourgmestre. Une machinerie qui se situait au sous-sol et qui doit donc être totalement remplacée… “et remontée au premier étage. Il faut éviter tant que faire se peut que les éléments techniques soient impactés par une éventuelle nouvelle montée des eaux. S’ils sont noyés, il n’y a pas d’autre solution que de les remplacer et c’est extrêmement coûteux. Nous allons également profiter de la rénovation pour rendre l’infrastructure moins énergivore. Avec un système de chauffage performant, une meilleure isolation…”.

Les lieux vont également être repensés. “Il y avait deux cafétérias : une pour la piscine et une autre pour le hall de sports. Nous en profiterions pour faire une nouvelle cafétéria, au niveau supérieur, située entre le hall de sports et la piscine et qui sera utilisée par les deux pôles. Il en sera de même pour les vestiaires qui seront mutualisés”, poursuit le bourgmestre.

Reste évidemment à savoir le coût pour la commune et le délai des travaux. “De ce côté-là, c’est encore un peu l’inconnue. Nous allons rentrer le dossier complet avec l’auteur de projet et introduire une demande pour obtenir le permis d’urbanisme. Quant au budget, il devrait être de l’ordre de 6 à 7 millions. Mais nous allons un peu retoucher des assurances, et on espère recevoir une compensation du fonds des Calamités. Le reste, ce sera sur fonds propres. Au niveau du délai, on espère le plus vite possible et en tout cas, avant la rentrée scolaire 2024”.