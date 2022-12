« Un autre Noël » accueille 100 convives à Aywaille grâce à la Teignouse

Travailleur social de l’ASBL condrusienne, Denis Ciryl coordonne, pour la première fois cette année, avec son équipe de bénévoles, cette fête à l’école libre d’Aywaille. "Notre travail principal est de lutter contre toute forme d’exclusion. Nous accompagnons des personnes tout au long de l’année, avec différents services. Depuis plus de 20 ans, la Teignouse organise ce repas de Noël pour ceux qui se retrouvent seuls le soir du réveillon, qui n’ont pas les moyens ou qui veulent fêter Noël autrement. En tout, c’est une trentaine de bénévoles qui se sont réparti les tâches: préparer des plats, emballer les cadeaux, aller chercher les convives, servir. La Teignouse coordonne mais nous sommes tous bénévoles aujourd’hui."

La soirée ne bénéficie d’aucun subside. Une urne est placée à l’entrée et les personnes participent selon leur moyen, parfois à hauteur de 1 ou 2 €. D’autres viennent pour soutenir le projet et paient plusieurs repas. Une vingtaine d’enfants étaient présents avec leur famille et ils ont été gâtés par des cadeaux, collectés par le biais d’associations, magasins, particuliers. Une collecte de jouets avait aussi été organisée ainsi qu’une récolte de fonds par les élèves de l’école Saint-Joseph Saint-Raphaël. "C’est incroyable, la somme récoltée a permis de payer tous les repas", se réjouit Denis Ciryl.

Parmi les bénévoles, Betty, 70 ans, tenait apporter un coup de main, plutôt que de rester seule chez elle. "Je viens pour aider et revoir les gens que je connais car je fais partie des groupes de la Teignouse de Hamoir. Je connais l’ASBL depuis longtemps quand elle ne couvrait que le territoire de Comblain-au-Pont. Il y a 15 ans, j’ai connu un passage très dur dans ma vie et depuis, je participe toutes les semaines aux activités d’insertion sociale."

Laurent, 56 ans, vient chaque année au réveillon de la Teignouse. "L’initiative est très chouette pour tous les gens qui sont dans le besoin. Je trouve ça génial, une ASBL qui s’occupe des gens une journée comme aujourd’hui alors que beaucoup sont dans la rue. Je suis heureux d’être là."

De son côté, Louise, 24 ans, travaille à la Teignouse et a embarqué toute sa famille, y compris la grand-maman, pour cet "autre Noël". Laurent, son papa explique: "Nous sommes venus pour lui faire plaisir. C’est une nouvelle expérience pour nous, cela va changer du traditionnel réveillon."

Certains sont présents par solidarité, en remerciement, comme Xavier, 24 ans, qui suit les activités du groupe de Hamoir.. "Je viens pour remercier les travailleurs de la Teignouse qui sont toujours là, à notre écoute, avec ce petit geste. J’ai été déscolarisé suite à des problèmes de santé et familiaux. Je fuyais la réalité devant mon ordinateur. Grâce à l’ASBL, j’ai désormais repris des études d’éducateur. Je suis ému car enfant, je suis déjà venu passer des Noëls ici. Maintenant, je viens sans ma famille, comme bénévole."

Freddy, professeur d’éducation physique à l’école Saint-Joseph Saint-Raphaël, est venu faire une animation pour les jeunes. "Je n’ai plus rien à prouver dans ma vie professionnelle alors dès que j’ai des loisirs, je donne tout ce que je peux aux jeunes. C’est mon métier, c’est toute ma vie."

Denis Ciryl est en tout cas plus que satisfait de l’édition 2022. "Entre les bénévoles et les convives, il y a eu un vrai élan de solidarité, une vraie synergie. Tout le monde s’est investi. Personne n’a été laissé pour compte. Malgré la fatigue, c’est ce qui donne envie de recommencer !"