NOTRE DOSSIER | Le tarot, plus tendance que jamais (vidéos)

Le tarot et les pratiques divinatoires réapparaissent particulièrement en période de fortes incertitudes.

Une période de fortes incertitudes

Longtemps considérées comme marginales, voire ringardes, la cartomancie ou l’astrologie attirent de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) à la recherche de sens. "Sa montée n’a rien d’étonnant. On a été bringuebalé, ballotté, depuis deux ans, avec la gestion du Covid. Et on la quitte à peine qu’on bascule, un mois plus tard, dans la guerre en Ukraine, avec tous les aléas socio-économiques qu’elle entraîne, note Olivier Servais. Dans cette période de fortes incertitudes, l’humain va donc chercher à se recentrer sur soi et essayer de trouver, quelque part, un sens qui peut l’orienter."

Art divinatoire

En période d’incertitude, certains se tournent vers la religion, d’autres vers des modèles scientifiques et d’autres encore vers les arts divinatoires, qui sont des facettes de sécurisation du réel. Mais pourquoi le tarot? "Le tarot est une forme, parmi d’autres, de gestion de l’aléatoireet du hasard: l’humain a peur de ces aléas, surtout dans nos sociétés occidentales qui sont des sociétés de la maîtrise. La maîtrise de son destin, de sa vie, est en effet un besoin important dans notre société.En “devinant notre destin, vers quoi on va, ce qui nous habite”, ces pratiques divinatoires permettent de diminuer l’insécurité et la marée d’incertitude du réel."

Et ça n’a rien de nouveau. "Ces pratiques divinatoires, qui s’adressent à l’individu et au sens qu’il a dans le monde, étaient déjà utilisées chez les chasseurs-cueilleurs il y a plusieurs milliers d’années, souligne l’anthropologue. Le tarot s’inscrit dans cette longue lignée, et réapparaît quand l’incertitude est beaucoup plus importante – on le voit d’ailleurs dans d’autres périodes de l’histoire."

Outil de développement personnel

Outre son aspect divinatoire, le tarot est aussi utilisé aujourd’hui comme outil de développement personnel. "Dans les périodes d’angoisse, d’inquiétude, il permet de revenir sur soi, d’intérioriser, de travailler ses émotions dont ses peurs; le tarot est alors une sorte de médium, de médiateur, entre soi et cette angoisse. Le tirage de cartes permet d’exprimer et ressentir une série des choses." Certains psychologues utilisent d’ailleurs le tarot comme outil de projection, par exemple, dans leur consultation (lire ci-dessous).

Alors que le tirage de cartes gagne du terrain, celui-ci est aujourd’hui assumé, presque mainstream. Les formations pour apprendre à tirer les cartes sont de plus en plus nombreuses, tout comme les consultations professionnelles, le tarot s’invitant même jusque dans les team building d’entreprise. Et que l’on soit plus sensible ou non à son côté divinatoire, le tarot apparaît en tout cas comme un outil de réflexion particulièrement puissant. Rien d’étonnant que le Tarot de Marseille, le plus connu apparu au Moyen Âge, ait survécu au fil des siècles. Même si les versions du jeu se sont multipliées, plus ou moins ésotériques, selon le public visé.

Une voyante, bien loin des clichés

Avec ses 35 ans de pratique, Esméralda Bernard propose des ateliers d’initiation au tirage de cartes ainsi qu’au développement du sixième sens. Rencontre avec cette voyante, bien loin de l’image de Madame Irma.

Ici, pas de grigri, de bougie, d’encens, ni de lumière tamisée… Ce bureau pourrait tout aussi bien être celui d’une psychologue ou même d’une comptable. La pile de cartes du Jeu de votre destin est le seul signe qui permet de comprendre qu’on est bien sur le point de rencontrer une voyante tarologue. Son nom: Bernard. Son prénom: Esméralda. "Mon vrai prénom, pas toujours évident à porter, d’ailleurs, quand il faut se présenter professionnellement au téléphone", rit-elle en nous accueillant chez elle, à Aywaille. C’est à vingt ans qu’elle a fait son premier rêve prémonitoire, déclenchant la naissance de perceptions extrasensorielles. Depuis 35 ans, elle pratique le tarot et la voyance.

"Le tarot vous renvoie vers vous-même, vous suggère des pistes: vous les prenez ou non.Mon rôle, c’est comme les phares de la voiture, ça éclaire la route, mais c’est vous qui restez au volant. Si je vois qu’il y a une ornière sur votre route, c’est à vous de décider de ralentir ou non, résume-t-elle simplement. Le tarot vous permet de voir le climat vers lequel vous vous dirigez et donc d’y réagir. Ce n’est pas seulement la situation qui nous arrive qui importe, mais bien la manière dont on va la vivre, l’aborder et la surmonter. Le tarot avertit, mais n’est pas directif." Et d’ajouter: "Le tarot va mettre en image ce que votre inconscient sait, pour que votre conscient le comprenne."

Parmi sa clientèle, on retrouve 60% de femmes et 40% d’hommes, de tous âges. Ces derniers viennent davantage pour des raisons professionnelles, dit-elle; mais les femmes également. En 35 ans, elle a pu noter une sacrée évolution. Fini de la rencontrer en catimini, aujourd’hui, ses clients la consultent pour des changements, des bouleversements dans la vie, que ce soit de l’ordre sentimental ou professionnel; d’autres reviennent chaque année. "C’est comme un rendez-vous avec soi-même."

"Je n’accepte pas les personnes de moins de 18 ans, j’estime qu’elles n’auront peut-être pas le recul suffisant et qu’elles risquent de s’enfermer dans un avenir préfabriqué." Pas question de se substituer à un médecin ou un psychologue, dit-elle. "Je peux voir un point faible quelque part mais je ne suis pas médecin." Mais bien voyante. "Il y a des informations que je vais vous dire sur base de mon tarot, d’autres qui vont passer dans ma tête que je vais vous donner: elles seront peut-être hors contexte, sur le moment. Chez moi, la voyance se manifeste de façon plus sauvage et disparate."

Ce sixième sens, il est possible de le développer, dit-elle. Elle donne des formations à cet effet, ainsi que des ateliers pour apprendre à utiliser son propre jeu de tarot Le Jeu de votre destin, illustré par l’artiste liégeoise Julian Van Bur. "Moins ésotérique, simple mais néanmoins extrêmement précis, il permet de vous guider dans vos choix et de répondre aux questions que vous vous posez, quel que soit le domaine." Ce jeu de 54 cartes peut être utilisé à titre divinatoire (c’est le but premier) ainsi que comme outil de réflexion personnel. "Le tarot n’est jamais qu’un alphabet symbolique que l’on apprend. Si vous avez un peu d’intuition à la base, vous allez être plus doué pour le faire parler. Et il va vous permettre de développer votre intuition justement."

Infos:esmeraldabernard.net et ASBL-eveil.be

Le tarot créatif, en psychologie

Avec le tarot créatif, la psychologue Nathalie Hanot propose d’utiliser ses cartes comme un véritable outil de développement personnel, en empruntant la voie de la créativité et de l’imaginaire.

"Le tarot est un outil universel qui n’est pas réservé uniquement aux érudits, tout un chacun peut l’utiliser", commente d’emblée Nathalie Hanot, psychologue qui a créé un jeu de tarot créatif, qu’elle invite à découvrir et à dessiner soi-même dans son ouvrage Le tarot créatif: libérez votre plein potentiel grâce à la symbolique du tarot.

"Je ne travaille qu’avec les 22 arcanes majeurs du tarot (sur les 78 cartes), qui sont les enseignements majeurs. N’importe quel être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa culture, son origine, va raisonner avec le symbole de ces cartes et de ces enseignements. Ce sont 22 thèmes que nous rencontrons tous comme être humain."

Stimuler la créativité

C’est dans le cadre d’un accompagnement psychosocial d’un groupe de personnes en burn-out qu’elle a créé ce jeu de cartes, explique-t-elle. Son objectif: stimuler leur créativité.

"C’est un petit jeu extrêmement simple pour stimuler la pratique du journal créatif, en dessinant, en écrivant: tout en se reliant à des symboles universels qui vont permettre d’éclairer un peu notre chemin, de ventiler nos émotions: tout ça par le dessin, l’écriture. Comme les symboles mobilisent l’imaginaire, travailler à la fois avec les symboles du tarot, le dessin et l’écriture spontanée permet de relier les deux hémisphères du cerveau: le droit, porteur des fonctions imaginatives et intuitives; et le gauche, porteur de la logique et du raisonnement. C’est cette union des contraires qui permet un accès à une vérité plus profonde.

La rencontre de ces symboles universels peut nous aider à réfléchir, à nous refléter: c’est nous qu’on projette dans la carte – et se faisant, ça permet de conscientiser peut-être des contenus plus inconscients qui nous habitent et qui méritent notre intérêt."

Infos:art-emoi.be