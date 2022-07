Plus de 20 exposants à la bourse militaire

Hier dimanche, la brasserie Elfique d’Aywaille, à Raborive, accueillait une bourse militaire suivie d’un concert de Runnings Houds (cover d’Elvis). "Il y a quatre ans, nous avons repris la brasserie en famille avec mon papa et notre cousin , explique Robin Heeren, responsable commercial. Le projet étant familial, on touche un peu à tout. C’est un plaisir de pouvoir porter ce projet avec mon père, et avec toute l’équipe, en majorité très jeune." Ils y ont recréé un lieu d’accueil touristique avec le restaurant, des salles d’événements, un bar, un bureau, des boutiques. Après la période Covid, les inondations et tous les dégâts occasionnés, l’équipe est heureuse d’enfin pouvoir y lancer des événements. "L’idée était de réunir des passionnés autour d’une bourse militaire bien réalisée, avec des exposants de qualité, des belles pièces. Les collectionneurs, curieux, touristes, viennent de partout en Belgique, mais aussi d’autres pays européens.Les guerres 14-18 et 40-45, la bataille des Ardennes étant toujours bien présentes dans les esprits. Tout le monde est le bienvenu.Les gens peuvent ainsi découvrir le site, boire une bonne bière de chez nous, manger un petit bout au restaurant au bord de l’eau ou conclure une bonne affaire ."