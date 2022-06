Ours polaire sous la chaleur au Monde sauvage: une nouvelle accusation

Malgré une condamnation en mai dernier – la cour d’appel avait ramené à 1 € symbolique (+ frais de justice) la condamnation visant à dédommager le safari –, Jean-Michel Stasse, donc, persiste et signe. Pour ce dernier, les ours polaires ne doivent tout simplement pas être placés en captivité… encore moins sous nos latitudes. "Je sais que le Monde sauvage se retranche derrière la législation et qu’aucune étude ne démontre de la maltraitance pour les ours sous 35° C. Mais c’est la logique même. Il est totalement ridicule de dire qu’il y a une zone de confort… Avec de nouvelles montées de températures comme ce week-end, soit je me tais, je ne fais rien et on laisse les ours dans cette situation, soit je dénonce."

Dans cette vidéo, on peut observer les ours dans leur espace au Monde sauvage, près du bassin ou couchés dans la "toundra". "Mais on en est loin, de cette toundra, dénonce encore Jean-Michel Stasse, qui invoque le Code wallon du bien-être animal. Code qui interdit le fait de réduire la liberté de mouvement d’un animal au point de lui occasionner des douleurs… On est clairement dans ce cas de figure. Quand on place un ours polaire sous nos latitudes, c’est de la maltraitance et le fait que la ministre (NDLR: Céline Tellier, en charge du bien-être animal) n’agisse pas, ferme les yeux, c’est une manière de cautionner cette maltraitance."

Comme en 2018, il dénonce donc des conditions de captivité illégales, malgré un bassin d’eau refroidie et l’agrandissement de l’espace des ours. "Le paradoxe est que ce genre d’installation est très énergivore et a donc une incidence directe sur le réchauffement climatique. Je le redis, un ours plaire ne sera jamais à l’aise sous la canicule."