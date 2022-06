Dans une vidéo, diffusée ce jour-là par Wolf Eyes, une association qui milite contre l’enfermement des animaux, on peut voir un ours polaire allongé dans l’ombre qu’offre un arbre. “Au Monde Sauvage, à ma connaissance, il n’y a pas d’endroit réfrigéré, juste une pseudo-toundra faite de quelques arbres et d’une pelouse. On est loin de la véritable toundra. Exposer des animaux polaires dans notre pays à des fins mercantiles est ce qu’il y a de plus abject”, fustige Jean-Michel Stasse le président de l’association liégeoise.

“Pourquoi faire endurer cela à ces animaux? Vous êtes complice de cette maltraitance. Vous ne valez pas mieux que ces geôliers”, écrit-il à l’intention de la ministre wallonne du Bien-être animal, Céline Tellier, dans un post Facebook.

Les multiples images prises au Monde Sauvage, et partagées sur la page Facebook de l’ASBL, ont valu à Jean-Michel Stasse, un procès. En mai, il avait été condamné à payer 1 euro symbolique.