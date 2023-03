Awans: le PS implose, 2 votes contre le bourgmestre

Explications: les points 3 et 4 à l’ordre du jour du conseil visaient à revoir les montants des délégations au profit du collège communal dans le cadre des conditions et passations de marchés publics tant pour le budget ordinaire qu’extraordinaire. Cela voulait dire que le collège, sans se justifier, aurait pu avoir la possibilité de procéder à des passations de marchés, tant que ceux-ci n’étaient pas supérieurs à 30 000 euros. Une somme revue à la hausse puisqu’auparavant, une telle délégation ne visait que les achats inférieurs à 5 000 euros pour l’ordinaire, et 15 000 pour l’extraordinaire. “Dans un souci de fonctionnalité de l’administration, celle-ci propose de revoir les plafonds de délégation”, a justifié le bourgmestre Thibaud Smolders en présentation des points.

Sans étonnement “au vu des constats faits de légèreté en matière budgétaire de la part du collège”, a motivé le conseiller communal Pierre-Henri Lucas, l’opposition LB (MR) a voté contre ce point. Mais où les conseillers PS, et le bourgmestre en premier – en charge d’ailleurs du budget, sont tombés bas de leur chaise, c’est lorsque deux membres du Parti Socialiste, le président du conseil Luc Tosquin et l’ancien bourgmestre André Vrancken ont fait savoir qu’ils allaient également voter contre les deux points. Dès lors, la majorité n’était plus majoritaire.

”Je souhaiterais rappeler qu’autour de cette table nous sommes toutes et tous des représentants des citoyennes et citoyens d’Awans. Ils nous ont choisis comme 'responsables politiques', ce qui signifie d’abord que nous sommes responsables vis-à-vis d’eux, a souligné avec fermeté le président du conseil Luc Tosquin. Lors de notre réunion informelle de jeudi dernier sur la problématique du budget, je fus particulièrement attristé de voir les employés communaux devoir se justifier et assumer une erreur collégiale. Je n’ai pas vu les mandataires politiques assumer pleinement leurs responsabilités”. Et de rappeler “que nous gérons de l’argent public au nom des citoyennes et citoyens d’Awans. Je déplore que ces derniers mois et en particulier ces derniers jours, le collège ait démontré qu’il manquait de gouvernance dans la gestion publique. C’est pourquoi même si cela va certainement contrarier mon groupe politique, je vais prendre mes responsabilités et voter contre cette délégation”.

Quelles conséquences ?

La minorité PS a demandé une suspension de séance à la suite de laquelle le mayeur a proposé de garder les délégations d’avant conseil, ce qui à nouveau été refusé, et qui n’était de toute façon pas à l’ordre du jour.

Sans majorité sur le vote, les points ne sont donc pas passés, ramenant dès lors les délégations non pas aux montants précédents mais à… zéro. Autrement dit, le collège ne pourra désormais plus passer le moindre marché (en ce compris même l’achat de stylos ou cahiers), sans passer au préalable par le conseil communal. Une situation non anodine puisque c’est toute l’activité communale qui va se retrouver ralentie.

Thibaud Smolders n’aurait d’autre choix pour la suite que de faire repasser les points lors du prochain conseil du 25 avril, ou de convoquer dans les prochains jours un conseil communal en urgence, sans garantie de changement. Une chose est sûre, sans sa majorité, le bourgmestre et son collège ne pourront pas tenir sur la durée, et la Fédération liégeoise du PS, avertie ce mercredi de la situation, devra alors reprendre la main. Une réunion est d'ores et déjà prévue entre celle-ci et les élus communaux dans le courant de la semaine.