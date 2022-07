Il s’en prend aux adolescentes dans le bus

Ce dernier n’hésitant pas, à chaque fois qu’il croisait certaines d’entre elles à leur faire des sourires, des clins d’yeux, ou encore à les regarder fixement notamment au niveau des fesses et à leur faire des compliments déplacés concernant leurs formes. Il leur a également fait des propositions indécentes, les a insultées ou a eu des comportements rapprochés qui les ont mises mal à l’aise. Un comportement qui a grandement choqué plusieurs jeunes filles au point que celles-ci ont fini par ne plus oser prendre le bus de peur de croiser la route de l’intéressé. L’une d’elles a subi ses assauts non désirés pendant 18 mois. Une autre jeune fille a subi des attouchements de la part de Grégory alors qu’elle était assise non loin de lui.

En effet, ce dernier a posé sa main sur la cuisse de l’adolescente et a remonté sa main jusqu’à son entrejambe! La victime a hurlé et demandé que l’on fasse appel à la police. Le suspect a été interpellé dans le bus, non sans mal puisqu’il a refusé d’être arrêté. Il a fait tomber un des policiers tant il a réagi. Le tribunal a par contre acquitté l'intéressé pour une scène qui s’était déroulée dans le bus le 3 septembre 2020, lors de laquelle il se serait masturbé après l’avoir effleurée. La juge a estimé que la jeune fille avait pu être influencée par l’appel lancé sur Facebook par un membre de la famille de Grégory. Le 6 janvier 2022, le suspect s’est présenté chez une voisine, une personne âgée qui souffre d’une perte d’autonomie.

Il a prétexté qu’il voulait lui présenter ses bons vœux pour commettre des abus sur elle. La victime a actionné son système d’alarme sous surveillance. C’est la voisine qui a été prévenue et qui est intervenue. La dame a vu le suspect qui était occupé à ceinturer la victime et à l’embrasser de force en lui touchant les seins. Le suspect a admis qu’il lui avait “léché le visage” pour lui souhaiter la bonne année et lui avoir touché les seins. Le tribunal a estimé la plupart des préventions établies.