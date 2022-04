La police s’est présentée le jour même à l’adresse. Ils ont constaté qu’un bruit de ventilateur provenait effectivement de l’habitation. Ils ont pénétré dans l’habitation et ont découvert une plantation de cannabis installée dans trois pièces du premier étage.

Dans deux de ces pièces, les plants avait été coupés alors les plants qui se trouvaient dans la troisième pièce arrivaient à maturation. Au rez-de-chaussée, ils ont saisi un contrat de bail au nom de Benjamin et Marvin. Les enquêteurs ont également mis la main sur une bouteille contenant des résidus de cannabis, des documents liés à la culture, un carnet avec des mentions manuscrites relatives à l’entretien de la culture, des tickets et des souches de magasin, des gants de travail, des gants en latex, de l’outillage et une balance de précision. Dans le réfrigérateur, ils ont retrouvé des mélanges de cannabis. La culture de cannabis avait une capacité totale de 673 plants. Les policiers ont relevé des traces de récolte à travers l’habitation.

La cave a servi de lieu de séchage et des filets destinés à cette fin ont été découverts dans le grenier. Les suspects ont été signalés recherchés et se sont finalement présentés à la police le 17 septembre 2018.

Au cours de son audition, Benjamin a expliqué qu’il s’était rendu avec son ami Marvin dans un coffee-shop aux Pays-Bas en 2017. Là-bas, ils ont discuté avec un homme qui leur a proposé de gagner beaucoup d’argent. Cet homme les a contactés par la suite pour qu’ils visitent plusieurs immeubles proposés à la location qui pouvaient contenir une plantation de cannabis. Le tribunal a estimé les faits établis et a décidé d’une confiscation de plus 40000 euros à charge des deux condamnés. RESA a estimé son dommage à 20000 euros.