Le conseil communal fait en effet sien les objectifs du SDT qui ont pour finalité : “l’optimalisation spatiale” (”centralité” versus “espaces excentrés”), qui comporte notamment la lutte contre l’étalement urbain, la préservation maximale des terres et une utilisation efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation ; le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ; la gestion qualitative du cadre de vie ; et la maîtrise de la mobilité.

Le conseil estime par ailleurs que le concept de “centralités” tel qu’il est développé par le projet de SDT semble offrir une bonne réponse aux problématiques de l’artificialisation des terres et de l’étalement urbain. “Les nouvelles pratiques qui découleraient de celui-ci pourraient ainsi stimuler le développement et le recyclage des friches”.

”Pas satisfaisant”

Toutefois, le conseil rejoint l’avis émis du conseil d’administration de l’union des Villes et des Communes de Wallonie du 13 juin dernier. Aussi, le conseil considère qu’il n’est “pas satisfaisant ni suffisant” d’inscrire l’agglomération liégeoise, dont la Ville d’Ans fait partie, qui couvre 815 km² et comptabilise près de 650 000 habitants, dans une aire de coopération transfrontalière. La reconnaissance du statut particulier de l’agglomération liégeoise comme “pôle métropolitain” (espace urbain qui s’inscrit dans les réseaux d’échanges mondialisés) pour la Wallonie et de son aire de développement métropolitain propre “est essentiel pour la mise en place des politiques d’aménagement du territoire”.

Pour ce qui concerne le potentiel ferroviaire et le transport collectif structurant à identifier, le conseil relève que l’identification des gares sur lesquelles s’appuie le maillage du territoire est une demande figurant dans l’étude des incidences du projet de SDT et soutient celle-ci. “Dans ce contexte, le rôle de la gare d’Ans en entrée de pôle métropolitain, doit être souligné”. Il estime en outre que l’axe de transport en commun très structurant pour le “pôle majeur” de Liège, soit la seconde ligne de tramway dite “Transurbaine” ou la ligne B1 du BHNS, entre Ans et Chênée, doit être identifié dans le projet de SDT tout comme la liaison, via Ans, entre le centre de Liège et le pôle d’emplois et d’activités qu’est l’aéroport de Liège.

Le conseil estime en outre que les filières courtes de distribution de produits alimentaires doivent s’appliquer à tout le territoire wallon, sans privilégier les aires plus rurales.

Des centralités à affiner

Le conseil considère pertinente la démarche proposée d’associer les communes aux délimitations des centralités en se fondant sur des critères fixés par la région. Cependant, à la lecture de ces critères, la ville considère que le seuil des 10 minutes à pied pour accéder aux services de base devrait être étendu. De même elle considère qu’il y a lieu de retirer la condition relative à la présence d’”au moins 10 commerces de détail à moins de 500 m de cheminement piéton” pour l’implantation de commerces d’achats lourds de plus de 400 m² de surface commerciale nette (SCN en abrégé) dans les centralités urbaines et urbaines de pôle. “En effet, il n’y a aucun lien entre ce type d’équipement et la proximité avec des cheminements piétons”.

Le conseil communal considère enfin que les critères fixant les centralités doivent être affinés et complétés. “En effet la cartographie proposée n’est pas en lien avec la réalité de terrain et ne tient pas compte des zones destinées au logement existantes et en développement sur base de critères considérés comme réparateurs par la Région wallonne suite à la politique régionale de développement de l’aéroport de Bierset” (arrêté du Gouvernement wallon du 01 mars 2012 arrêtant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue du développement de l’activité aéroportuaire de Liège Bierset et de l’activité qui lui est liée, et notamment son article 1). Par conséquent, le conseil invite la Région à “revoir ses critères de délimitation des centralités en y intégrant les zones destinées au logement existantes et en développement sur base de critères considérés comme réparateurs par la Région wallonne suite à la politique régionale de développement de l’aéroport de Bierset”.