Annulation des Ardentes 2023 : Les festivaliers sans solution accueillis au Cora de Rocourt : "On a préféré attendre que ça se calme" (photos)

Sur place, des équipes médicales, les pompiers et la police sont présents en nombre pour veiller à ce que tout se passe bien. Une bonne centaine de personnes sont présentes, en attendant de trouver des solutions pour rentrer chez eux. “On occupe le temps comme on peut, glisse Youssef. On est surtout très déçu de ne pas avoir pu vivre cette dernière journée de festival qui s’annonçait grandiose. Avec l’évacuation rapide, on n’avait pas vraiment de solution pour rapidement rentrer chez nous. On a préféré nous rassembler ici, le temps que tout se calme un petit peu.”

Certains tapent la carte, d’autres écoutent de la musique pendant que certains en profitent déjà pour récupérer les heures de sommeil perdues ces derniers jours.

Pour leur permettre de recharger leur téléphone, des bornes temporaires ont été installées et la Croix Rouge distribue des bouteilles d’eau, alors que les équipes d’une célèbre chaîne de fast-food ont pris l’initiative de venir distribuer quelques pains avec du fromage. “Quand on a vu qu’ils arrivaient ici, on n’avait pas envie de rester les bras croisés, la situation est déjà compliquée, alors si en plus ils ont faim, glisse l’une d’entre elles. Ce n’est pas grand chose, mais si on peut aider.”

La situation devrait se normaliser peu à peu.

