Quand Travis Scott arnaque Les Ardentes 2023 de 45 minutes, à Liège, la terre n’a pas tremblé (photos)

Autant dire qu’à quelques minutes du début du show, quand on connaît les mouvements de foule de la plaine liégeoise et la motivation de ce très jeune publique, tout le service d’ordre est sur le qui-vive : des agents de sécurité en nombre impressionnant, des couloirs d’évacuation spécialement aménagés ou encore plusieurs ambulances réquisitionnées à proximité directe de la scène principale. “Fais gaffe à toi”, entend-on du côté des festivaliers à l’heure du début annoncé du show.

©Mathieu Golinvaux

Pour finalement pas grand-chose, puisque sur scène l’explosion n’a jamais vraiment eu lieu et, bonne nouvelle, dans le public, tout est resté sous contrôle, si on excepte les quelques évacuations habituelles à ce genre de concerts.

La star a d’abord fait sa star et s’est présentée en retard. Le concert a démarré avec 15 minutes de retard pour se terminer trente minutes plus tôt que le timing annoncé. Travis Scott ne sera donc resté que 45 petites minutes sur la scène et sans doute pas beaucoup plus à Liège. Quand certains fans ont patienté des heures sous le cagnard pour l’apercevoir, ce n’est pas beaucoup. Et au vu du prix pharaonique de son cachet, cela fait cher la minute.

©Mathieu Golinvaux

Entre la fumée et les flammes, coincés sur une espèce de boîte, bien trop loin du public, l’Américain a quand même rapé un peu, mais sans jamais réellement décoller et à Liège, la terre n’a jamais tremblé. Les scènes de partage qu’on a pu voir dans les concerts précédents de cette tournée, n’ont cette fois pas eu lieu. Travis Scott a fait le job, il a chanté ses tubes, Butterlfy Effect ou Sicko Mode par exemple, mais il a manqué cette petite chose qui fera de ce concert un moment qu’on gardera en tête. On nous avait vendu une bête de scène, on a été déçu.

Et en festival, d’autant plus quand uniquement des artistes du même style sont au programme comme aux Ardentes, on a tendance à comparer, et face à la prestation, 24 heures plus tôt, de son compatriote Kendrick Lamar, il n’y avait clairement pas photo. La victoire par K.O. revient sans discussion au Californien.

C’est donc plutôt dans la journée qu’il fallait faire ses emplettes ce vendredi. On retiendra les prestations solides des SCH, Maes ou encore Josman et l’immense foule devant Kaaris. Comme ils en ont l’habitude, les deux gars de Rae Sremmurd ont littéralement retourné la plaine liégeoise.

À minuit trente, comme il est arrivé, Travis Scott a, lui, clôturé son concert de manière abrupte. “We love you all, goodbye”, lance-t-il avant de quitter l’immense scène. Dans la foule, on se regarde. Reviendra-t-il ? La réponse est non, rideau sur cette deuxième journée des Ardentes.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux