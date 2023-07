La commune d'Ans souhaite actualiser son Plan communal de mobilité

Pour ce faire, un marché de service sera passé dans les mois à venir (les offres devront être reçues pour le 15 septembre) dont le prix estimé est de 125 000 euros Tvac en ce compris 93 750 euros (75 %) de subside régional.

Le délai d’exécution sera de 18 mois calendrier non tenu des délais d’approbation intermédiaires.

Pour rappel, le PCM est un outil stratégique de planification de la mobilité à l’échelle communale tout en s’articulant avec les communes voisines. Il vise l’organisation et la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activité à l’échelle de la commune, en adéquation avec les options et objectifs généraux du Schéma de développement territorial.

”Le PCM vise à promouvoir une utilisation raisonnée de la voiture individuelle et la valorisation d’une mobilité multimodale, avec un recours accru aux modes alternatifs à l’autosolisme. Ans est notamment riche d’un Ravel, d’une gare et de lignes de transports en commun performantes”, commente le bourgmestre Grégory Philippin.

Le PCM s’élaborera en coconstruction entre la commune et les partenaires. Les citoyens devront être informés à toutes les phases de son élaboration.

Par ailleurs, le PCM s’inscrit dans la stratégie “FAST – Vision 2030 (Fluidité – Accessibilité – Sécurité – Santé – Transfert modal)” définie par le Gouvernement wallon en décembre 2017. “À ce titre, la mission doit prendre en compte le principe STOP, qui consiste en une nouvelle hiérarchie dans la manière de planifier la politique de mobilité et donc de traiter les différents modes de déplacement dans l’ordre : les PMR et piétons, ensuite sur les cyclistes, puis sur les transports publics et enfin les transports privés et ce, à toutes les étapes du processus d’élaboration du PCM”, précise le mayeur.

”Le plan de mobilité intégrera donc, dans la mesure du possible, les axes, les zones ou les pôles d’attraction extérieurs au territoire considéré mais qui sont prépondérants pour comprendre la structure des déplacements des habitants de la commune, ainsi que les PUM (Plans Urbains de Mobilité – à l’échelle d’une agglomération), les PCM ou toute autre étude de mobilité déjà réalisés dans la zone”.

Trois zones identifiées

Au vu du prédiagnostic réalisé, un focus sera réalisé sur l’impact du développement à venir :

dans le quartier de la Gare d’Ans et sur le site de Bonne Fortune en lien avec le développement de la zone attenante de la commune de Saint-Nicolas

le long de la rue des Français notamment aux abords du site Decathlon en bordure de la Ville de Liège et aux différents carrefours qui la sillonnent

dans le quartier de Waroux en bordure de la commune d’Awans

”En outre le développement des modes doux en lien avec le projet de corridor cyclable (cyclostrade) envisagé sur le territoire, partie intégrante du réseau cyclable structurant wallon, devra faire l’objet d’une attention particulière”, conclut le mayeur.