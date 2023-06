Vaste enquête pour trafic de cocaïne: 8 interpellés en Belgique ce lundi

Les huit personnes interpellées sont actuellement entendues par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Liège, à l’origine du dossier, et seront éventuellement ensuite présentées au juge d’instruction, selon le parquet fédéral. Le juge décidera, dans les 48 heures qui suivent, d’inculper ou non les suspects et de les placer ou non sous mandat d’arrêt.