Ans : la zone bleue unique de 750 m autour de la gare validée

En novembre 2022, après concertation avec les riverains, le collège décidait que la carte de riverain des voiries concernées sera valable dans l’ensemble des 5 secteurs de la zone bleue et non plus seulement dans la rue du riverain, à l’exception des voiries commerçantes (Station, Yser et chaussée du Roi Albert). Les riverains desdites voiries commerçantes et de l’impasse du Terminus pourront également recevoir une carte de riverain valable dans le secteur global.

Le stationnement sur l’espace central de l’avenue de l’Europe qui jouxte la RN3 ne sera plus limité dans le temps. Le nombre de cartes de riverain est quant à lui porté à un maximum de 3 par ménage, contre 2 précédemment, à condition d’avoir trois voitures.

C’est un plus petit détail, la carte de riverain est également revue pour que ses dimensions soient réduites et le nom de la rue du domicile codifié.

La zone bleue est également étendue au quartier de la rue Vendervelde, derrière la gare.

Pour les cinq quartiers, la commune recense 3 068 boîtes, ce qui correspond à autant de ménages concernés par cette zone bleue.

Après une période d’essai, le conseil communal a ratifié ce lundi soir à l’unanimité la décision prise par le collège fin 2022 en matière de réglementation relative à la zone bleue qui devient donc définitive.