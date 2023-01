Les commerces de proximité sont essentiellement visés par les auteurs, tels que les boulangeries, snacks, glaciers, coiffeurs,…

”Il s’agit donc de petits établissements 'plus vulnérables' en termes de sécurité et de facilités d’accès qui se situent dans une zone géographique relativement concentrée (essentiellement sur les grands axes et rues perpendiculaires)”, indique la zone de police.

La plupart des faits ont été commis durant la nuit dans un créneau horaire variant entre 20 heures et 9 heures.

La zone de police donne quelques réflexes de prévention pour réduire les risques de vol.

”Quand on est commerçant, il n’est pas rare de manipuler beaucoup d’argent liquide au quotidien. Quelques réflexes simples peuvent vous aider à décourager les voleurs : garder le moins d’argent possible dans votre tiroir-caisse ; encourager les paiements par carte bancaire ; éviter la routine et ne pas opter à chaque fois pour le même jour, la même heure et le même trajet pour déposer vos fonds à la banque ; installer un système d’alarme et/ou de vidéosurveillance ; et enfin éviter de fermer seul(e) le commerce ou, à défaut, redoubler de vigilance”.