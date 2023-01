Un parc éolien entre Ans et Juprelle

La société Elicio, producteur d’énergies renouvelables actif sur la scène internationale (36 parcs éoliens opérationnels en Belgique, en France et en Serbie), projette de solliciter auprès de la Région wallonne un permis unique en vue de l’implantation d’éoliennes sur les territoires des communes d’Ans et Juprelle. Soit 3 éoliennes sur Juprelle et 1 éolienne sur Ans. La zone visée est localisée entre les villages de Wihogne et Xhendremael, rues de Juprelle et du Tige.