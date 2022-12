"C'est un budget à l'équilibre, malgré les difficultés évoquées, que nous présentons et que nous espérons boucler sur un résultat positif d'un peu plus de 500 000 €. Avec maintien de l'emploi et des services à la population, sans augmentation de taxes et présentant, à l'extraordinaire, des projets ambitieux", a relevé Grégory Philippin, bourgmestre d'Ans.

Ainsi, à l'exercice ordinaire, on constate que les dépenses sont en augmentation de 11,5 % au niveau du personnel en raison des indexations successives; de 28 % en matière de fonctionnement sachant que les coûts énergétiques, "de 2021 à 2023, auront été quasiment multipliés par trois", et de près de 10 % du côté des transferts, à savoir les dotations aux entités consolidées comme la zone de police, la régie AnSports qui gère les infrastructures sportives et le CPAS, qui se voit bénéficier de 500 000 € supplémentaires. "Non pas que l'on connaisse une forte augmentation des dossiers, la situation étant assez stable, mais parce qu'il y a eu diverses indexations et que l'on a étendu la remise au travail, à travers le dispositif article 60, vers le secteur marchand", précise Yves Parthoens, président du CPAS d'Ans.

Toutes sortes de sports

Plus réjouissant, le service extraordinaire affiche une série d'investissements pour un montant de 20 millions d'€, dont la moitié à financer par la commune. Parmi les 95 investissements prévus, on relève notamment la construction d'un nouveau hall sportif sur le site de l'athénée d'Alleur. Une infrastructure qui se veut partagée afin de répondre au besoin exprimé au sein de l'école primaire, établie sur ce site, qui ne dispose pas de salle de gymnastique. "L'objectif est que ce hall soit non seulement à la disposition des écoles mais aussi des clubs, en soirée, car la demande est criante. L'idée est qu'on puisse y pratiquer toutes sortes de sports afin de répondre à la demande des sportifs et des élèves sachant qu'en plus, à leur niveau, les heures d'éducation physique vont s'accroître conformément aux nouvelles dispositions", détaille Philippe Saive, l'échevin en charge des sports.

Ce projet est de l'ordre de 3 millions d'€, avec subside d'Infrasports. Il s'agira de construire cette nouvelle infrastructure, qui comprendra également une cafétéria, en bordure de la rue de la Résistance, entre le nouveau bâtiment du secondaire et les habitations rue des Pruniers.