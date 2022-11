Province de Liège: deux guichets de crédit social fusionnent

Les guichets de crédit social "L’Ouvrier Chez Lui" et "Terre et Foyer", respectivement situés à Huy et Ans, ont présenté vendredi leur projet de fusion. Les deux entités ont décidé de se rapprocher afin d’offrir un meilleur service aux citoyens et réaliser des économies importantes. La nouvelle structure prendra le nom de Crédialys.