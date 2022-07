Cette6e édition aura lieu du 11 au 15 août, sur la place Nicolaï et aux abords. "La place sera décorée sur un air de vacances avec transats, parasols, pistes de pétanque et terrasses. Des châteaux gonflables sont prévus pour les enfants", précise Patrice Lempereur, président du conseil de quartier d’Ans Coteaux. "Le tout sur fond de musique lounge, pour une ambiance "chill out" maximale. Si l’organisation ne change pas son fusil d’épaule en proposant toujours des animations destinées à tous les âges et pour les amateurs de musique (différents DJ et groupes musicaux, qui proviennent principalement de l’entité ansoise, et blind test géant), elle a cependant décidé de franchir un nouveau pas en bannissant notamment l’usage des gobelets en plastique à usage unique".

Les gobelets réutilisables, à l'effigie des Coteaux d’Ans, seront ainsi proposés. "Ce changement devrait permettre de réduire de plusieurs mètres cubes la quantité de déchets produits, soit des milliers de gobelets! Le public pourra acquérir ces gobelets en même temps que leurs boissons, en échange d’une caution".

Des cendriers de poche seront mis à la disposition du public et des urnes cendriers seront placées en différents endroits. "Notre objectif est de réduire la quantité de mégots jetés au sol et de sensibiliser notre public à la problématique des déchets en lui permettant de participer directement. Des poubelles modulaires de tri des déchets seront placées, en nombre suffisant, autour du site", poursuit Patrice Lempereur.

Signalons aussi que l'événement se dote d'un nouveau logo et qu'il proposera une fête foraine étoffée.

Enfin, le 15 août, la procession de la Sainte Vierge sera de retour.

Voici le programme:

- Jeudi 11 août: inauguration à 18 h avec un verre offert par le conseil de quartier d’Ans Coteaux, l'ASBL Cœurs ansois et le Pac Ans. Ambiance musicale avec DJ Rosario Cirani.

- Vendredi 12 août: ouverture à 15 h 30 avec DJ Chris, animation de djembé par Rythm Hands Groove et Eddy Rocour dès 19 h.

- Samedi 13 août: ouverture à 12 h 30 avec, dès 14 h 30, le groupe C-Hope et atelier de grimage pour enfants et tatouages éphémères pour adolescents; Niko le clown avec ses animations et sculptures de ballons (15 h); DJ Feesh-tix et projection de photos du groupe des photographes ansois sur le mur de l’école Fernand Meukens (18 h). A 22 h 30, feu d’artifice offert par les forains et commerçants.

- Dimanche 14 août: ouverture dès 12 h 30, DJ Chris (15 h), course aux canards pour les enfants dans la fontaine de la place Nicolaï (16 h), blind-test géant animé par DB Events Factory (17 h) et DJ DDS (20 h).

Les festivités s’achèveront à minuit.