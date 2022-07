Les Ardentes 2022: l’ovation pour la Sexion d’Assaut et les autres faits marquants du jeudi 7 juillet

Les couplets de chaque membre du groupe étaient chantés par cœur par le public. ©EdA Mathieu Golinvaux

De Casquette à l’envers , premier single du groupe à passer en radio en 2010, aux tubes devenus classiques Désolé , Ma direction ou Avant qu’elle parte , chacun des titres était entonné en chœur par tout le public. Beaucoup des festivaliers des Ardentes ont grandi avec la Sexion d’Assaut et le groupe a été pour certains une porte d’entrée dans le rap et a contribué à le populariser aux yeux du grand public.

Le retour des rois , nouvel album de la Sexion, maintes fois annoncé, puis reporté, n’a toujours pas de date de sortie et pourrait bien ne jamais voir le jour. Malgré l’absence de nouveaux titres du groupe, chacun des sept rappeurs a continué une carrière solo touchant le grand public pour Gims et Black M, ou restant fidèle au public rap pour Lefa ou Barack Adama.

Les barrières n’ont pas résisté à SCH

La prestation de SCH était un grand moment de cette première journée des Ardentes 2022. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le MC marseillais qui a dépassé les frontières du rap, juste avec un "Oui ma gâtée" sur le titre Bande organisée de Jul à l’été 2020, s’est produit en fin d’après midi sur la scène Big Eye devant une foule immense.Des spectateurs tellement énergiques que les barrières devant la scène ont commencé à lâcher au bout de quelques chansons, obligeant SCH à stopper sa prestation quelques minutes le temps que la sécurité se réorganise.Pendant ce temps, il a ambiancé la foule et leur a également demandé de se calmer pour que le concert se déroule dans de bonnes conditions pour tout le monde.

Malgré cet incident, SCH a pu continuer sa prestation, alternant quelques titres dansants avec des chansons plus sombres. Teintés d’un univers mafieux et sublimés par son accent marseillais, les titres qui ont fait sa renommée comme Marché noir , RAC ou le morceau Otto en hommage à son père font l’ADNduMC du sud de la France.SCH prépare de nouveaux projets tandis que son dernier album JVLIVSII est sorti l’an dernier.

La scène Forcing Club présente les futures stars de demain

Du Bruxellois Kobo et ses titres à la fois mélodiques et personnels à Bianca Costa, jeune rappeuse d’origine brésilienne qui apporte des sonorités peu communes dans le rap français, en passant par Youv Dee, artiste à l’univers très rock jusqu’à être accompagné d’un guitariste sur scène, la scène Forcing Club a remporté son pari.

Le Bruxellois Kobo s’était déjà produit aux Ardentes en 2019. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le média Konbini s’est associé avec les Ardentes et l’agence de management Back in the days pour programmer pendant quatre jours les futures têtes d’affiche du rap français. Artistes déjà plus ou moins connus dans le milieu du rap, ils peuvent profiter de cette exposition pour conquérir un nouveau public.

Côté belge, les rappeurs Geeeko, Bakari, Tawsen ou encore Yanso se produiront sur la scène Konbini Forcing Club durant le festival.

Anderson Paak a fait danser les Ardentes

Le sourire n’a pas quitté le visage de Anderson. Paak durant tout le show. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le californien Anderson. Paak dénotait par rapport aux autres artistes à l’affiche jeudi, tant sa prestation était différente. Accompagné de deux danseuses et choristes, et de musiciens, lui-même passant une partie du show derrière la batterie, l’artiste de 36 ans a proposé sa musique mélangeant le hip-hop et le Rnb, tout en y ajoutant des sonorités funk, soul et jazz.

Extrêment à l’aise sur scène, coiffé d’une perruque et le sourire jusqu’aux oreilles durant tout le concert, Anderson. Paak a bien représenté le côté "spectacle" des États-Unis. Le public était moins nombreux devant la grande scène Phoenix que pour les rappeurs français qui l’ont précédé Leto et Soso Maness, mais l’artiste américain a tenu à rappeler combien il était heureux de reprendre les tournées et les concerts après la pandémie.

Le flop du jour: Megan Thee Stallion

Près de 45 minutes de retard pour Megan Thee Stallion. La rappeuse texane a bien agacé ses fans qui l’ont attendu pendant des dizaines de longues minutes devant la scène Big Eye.Devant se produire à 22h20, l’artiste qui a gagné une renommée mondiale pour le titre WAP avec la new yorkaise Cardi B durant l’été 2020 est enfin arrivée sur scène aux alentours de 23h. Problème: le public était parti.

Il restait bien quelques irréductibles pour assister au show de la rappeuse américaine la plus en vue du moment mais beaucoup avaient décidé d’aller voir ailleurs, frustrés et déçus par ce long retard inexpliqué. Il faut dire qu’à cette heure-ci, plusieurs autres concerts avaient lieu en même temps, cela paraissait absurde de passer autant de temps devant une scène vide.

Le show raccourci de Megan Thee Stallion a encore perdu du peu de spectateurs qu’elle avait quand la Sexion d’Assaut a fait son arrivée sur la grande scène à 23h30.