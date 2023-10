La ville de Liège se met en mode “commerce”

L’idée est simple : inciter les consommateurs, clients et non clients, à découvrir les commerçants participants et à visiter leurs outils virtuels. Concrètement, il s’agit d’un grand concours qui se déroulera en ligne du 22 au 26 novembre 2023. Les participants seront invités à retrouver les logos “cachés” sur les pages Facebook des commerçants participants, qui seront référencés sur la plate-forme www.virtualshoppingdays.be . Des bons d’achat locaux à dépenser chez les commerçants participants sont à gagner.

Les commerçants intéressés sont invités à s’inscrire pour participer à l’action au plus vite. Ils recevront ultérieurement des visuels pour les réseaux sociaux à diffuser durant la période de l’action.

Fin d'année et black friday

Dans la foulée et toujours en matière de commerce, afin de permettre aux commerçants de la Ville de se préparer pour accueillir au mieux leur clientèle pendant les fêtes, le Collège a décidé d’autoriser deux ouvertures dominicales sur tout le territoire communal aux dates suivantes : les 17 et 24 décembre 2023.

Comme chaque année, une vaste campagne promotionnelle sera mise en place. Enfin, afin de répondre à une demande du secteur, les commerces pourront également ouvrir leurs portes le dimanche 26 novembre 2023 à l’occasion du Black Friday.