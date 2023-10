La cavale d'Omar Ettaleb, accusé aux assises de Liège, provoque un cas de figure inédit

Le procès d'Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) pour vol avec la circonstance aggravante d'avoir tué Ilyas Kösker avait débuté le 2 octobre dernier en présence des trois accusés. La fuite du trentenaire, lundi matin, met cependant la justice face à une question juridique unique puisque, si les débats reprennent, l'homme sera alors jugé par défaut.

"Un arrêt de la Cour de cassation estime que le détenu ne peut se ménager de transformer la procédure contradictoire (en sa présence, NDLR) en procédure par défaut (en son absence, NDLR). C'est un nouveau cas de figure, auquel aucun autre président de cour d'assises n'a encore été confronté", a indiqué la présidente de la cour d'assises de Liège.

Les deux avocats d'Omar Ettaleb, Mes Paul Delbouille et François Wintgens, considèrent en effet qu'ils ne peuvent plus représenter leur client, sans instruction de sa part. La cour examine donc désormais une potentielle reprise des débats, qui pourraient se poursuivre par défaut à l'égard de l'accusé Omar Ettaleb.

Après deux semaines de procès, Omar Ettaleb s'était fait porter pâle car il souffrait d'une gastroentérite. Son absence pour raison médicale a cependant été évaluée par un médecin légiste, qui a confirmé que l'accusé était en état d'assister à son procès. Invité par ses avocats à se présenter devant la cour d'assises, Omar Ettaleb a coupé son téléphone et arraché son bracelet électronique vers 11h00 lundi, disparaissant dans la région de Liège. Un signalement national et international a été émis le concernant et un mandat d'amener a été rédigé par la présidente de la cour d'assises de Liège.