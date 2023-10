Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019. Son corps avait été découvert le 8 août 2019 dans un bois de la commune d’Erezée. Il était tombé dans un guet-apens mortel lors de la vente d’un véhicule.

Plaidoiries

Omar Ettaleb et les autres accusés comparaissent sous le régime de détention sous bracelet électronique. Cela signifie qu’ils restent libres de certains de leurs déplacements et qu’ils se présentent d’initiative à leur procès. En fin de seconde semaine de procès, Omar Ettaleb a fait savoir qu’il était malade. Il avait reçu l’autorisation de s’absenter du procès lors des journées de jeudi et vendredi, couvert par un certificat médical, alors que la cour devait uniquement entendre des témoins de moralité.

Il était convenu que l’accusé devait se représenter ce lundi, après l’échéance de son certificat. Mais Omar Ettaleb ne s’est pas présenté lundi matin devant la cour d’assises. L’accusé serait toujours malade et se serait rendu de sa propre initiative, ce matin, aux urgences d’un hôpital.

La présidente Wilmart a précisé à la reprise qu’un médecin légiste est en route pour évaluer l’état de santé d’Omar Ettaleb. Il pourrait être amené à son procès par d’autres moyens qu’une arrivée consentie.

Par ailleurs, Omar Ettaleb aurait fait savoir qu’il souhaite faire des révélations avant la suite des débats. La présidente Wilmart a cependant décidé d’entendre ce lundi matin les plaidoiries des parties civiles.